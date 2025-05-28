Мостовой о Карпине: «Если он планирует возглавить “Динамо”, то должен оставить сборную»

«А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть. Мы же увидели, что произошло с “Ростовым” после этого — ни к чему хорошему это не привело. Если Карпин планирует возглавить “Динамо”, то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей что ли нет? Совмещения не должно быть», — сказал Мостовой «СЭ».