Мостовой о Карпине: «Если он планирует возглавить “Динамо”, то должен оставить сборную»

«А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть. Мы же увидели, что произошло с “Ростовым” после этого — ни к чему хорошему это не привело. Если Карпин планирует возглавить “Динамо”, то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей что ли нет? Совмещения не должно быть», — сказал Мостовой «СЭ».
27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Он уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.
По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых 2−2,5 миллиона евро.
Кроме того, 56-летний специалист должен продолжить работу в РФС в качестве главного тренера сборной.