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Мостовой о Карпине: «Если он планирует возглавить “Динамо”, то должен оставить сборную»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

«А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть. Мы же увидели, что произошло с “Ростовым” после этого — ни к чему хорошему это не привело. Если Карпин планирует возглавить “Динамо”, то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей что ли нет? Совмещения не должно быть», — сказал Мостовой «СЭ».

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Он уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.

По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых 2−2,5 миллиона евро.

Кроме того, 56-летний специалист должен продолжить работу в РФС в качестве главного тренера сборной.