Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.56
П2
1.93
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Владимир Быстров: куда Глушенков делся? Что это? Ходит недовольный, что-то рассказывает

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал вингера сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

Источник: Чемпионат.com

В завершившемся сезоне Глушенков провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и сделал две результативные передачи. «Зенит» занял второе место в РПЛ.

«Куда Глушенков делся? Что это? Он растворился. Перестал делать те вещи, когда только пришёл. Ходит недовольный, что-то рассказывает. Тактика ему не нравится. Это игрок, и он должен о себе сначала заявить. Не двумя матчами, не тремя, а привести её хотя бы к чемпионству, тогда ты можешь какой-то вес иметь. А когда ты сыграл два матча и забил пять голов и начинаешь всем рассказывать, это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»!