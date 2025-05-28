Владимир Быстров: куда Глушенков делся? Что это? Ходит недовольный, что-то рассказывает

«Куда Глушенков делся? Что это? Он растворился. Перестал делать те вещи, когда только пришёл. Ходит недовольный, что-то рассказывает. Тактика ему не нравится. Это игрок, и он должен о себе сначала заявить. Не двумя матчами, не тремя, а привести её хотя бы к чемпионству, тогда ты можешь какой-то вес иметь. А когда ты сыграл два матча и забил пять голов и начинаешь всем рассказывать, это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»!