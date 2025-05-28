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Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» даже не рассматривал возможность отставки Семака

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что в санкт-петербургском «Зените» даже не рассматривали возможность отставки главного тренера Сергея Семака.

Источник: Чемпионат.com

В завершившемся сезоне чемпионата России «Зенит» занял второе место. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».

«Ни у кого даже не возникало сомнений на этот счёт. Человек шесть раз подряд берёт золото и всего на одно очко отстаёт от чемпиона в седьмом сезоне. Убрать тренера в такой ситуации — весь мир хохотать будет. Ещё в ленинской работе была прекрасная формулировка: шаг назад — два вперёд. Так и “Зениту” теперь надо делать два шага вперёд: провести перезагрузку, встряхнуть команду», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Зенит
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 52799 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
25′
Андрей Мостовой
45+6′
Педро
(Александр Соболев)
59′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
4
Юрий Горшков
31
Густаво Мантуан
82′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
70′
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
82′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
70′
30
Матео Кассьерра
Ахмат
1
Вадим Ульянов
95
Арсен Адамов
3
Лео Гогличидзе
14
Амин Талаль
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
32′
46′
7
Бернард Бериша
10
Лечи Садулаев
63′
5
Милош Шатара
77
Георгий Мелкадзе
70′
9
Родриго Руис Диас
2
Александр Жиров
12′
63′
55
Дарко Тодорович
18
Владислав Камилов
23′
46′
28
Даниил Зорин
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти