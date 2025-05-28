Митрофанов: Окончательное решение по замене «Химок» в РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС

«В соответствии с решением апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, апелляционная жалоба ФК “Химки” была отклонена, а решение комиссии РФС по лицензированию — оставлено в силе. Таким образом, подмосковный клуб не получит лицензию РФС I категории и не сможет участвовать в РПЛ в сезоне-2025/26. Согласно регламенту РПЛ, клубы, завоевавшие по спортивному принципу право выступать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС I или отказавшиеся от участия, к чемпионату не допускаются», — приводит пресс-служба РФС слова Митрофанова.