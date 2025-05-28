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Митрофанов: Окончательное решение по замене «Химок» в РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с отказом «Химкам» в получении лицензии для выступления в следующем сезоне РПЛ.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Ранее в среду стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии. После этого подмосковный клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в сезоне-2025/26.

«В соответствии с решением апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, апелляционная жалоба ФК “Химки” была отклонена, а решение комиссии РФС по лицензированию — оставлено в силе. Таким образом, подмосковный клуб не получит лицензию РФС I категории и не сможет участвовать в РПЛ в сезоне-2025/26. Согласно регламенту РПЛ, клубы, завоевавшие по спортивному принципу право выступать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС I или отказавшиеся от участия, к чемпионату не допускаются», — приводит пресс-служба РФС слова Митрофанова.

Генеральный секретарь РФС отметил, что в вопросе замены клубы, выступавшие в чемпионате России, имеют преимущество перед клубами, выступавшими в сезоне-2024/25 в первой лиге.

«Таким образом, окончательное решение по замене “Химок” в следующем сезоне РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС, принимая во внимание все обстоятельства, в том числе результаты переходных матчей», — добавил Митрофанов.

«Химки» с 29 очками заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Подмосковная команда избежала попадания в переходные матчи за место в высшем дивизионе.