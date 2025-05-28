Жара в Екатеринбурге! Три вмешательства ВАР, удаление Шатова и камбэк «Урала» с дублем Секулича

Год назад «Урал» провалился в стыках и покинул РПЛ. Теперь у «шмелей» появилась возможность развернуть ситуацию в свою сторону. Тем более состав «Ахмата» в Екатеринбурге отличался от того, что играл в субботу в Санкт-Петербурге. Против «Зенита» вышла вся основная обойма, но проблемы со здоровьем помешали сыграть или выйти с первых минут группе лидеров, включая основного вратаря Шелию. Как рассказал Сергей Ташуев, при выборе голкипера учитывался риск возможной вынужденной замены.
Ульянова же, который сыграл в третьем матче подряд, уже в дебюте ударом с острого угла проверил Егорычев. Только это было совсем неопасно. Особенно в сравнении с атакой, когда подача бывшего игрока «Урала» Гогличидзе завершилась попаданием Мелкадзе в штангу. А еще раз хозяевам повезло, когда гол Зорина был отменен после скидки оказавшегося в небольшом офсайде Мелкадзе. И если в этой атаке все было очевидно, то после смещения в центр и красивого удара Железнова (именно так он регулярно забивал, начиная профессиональную карьеру в «Сатурне») Кириллу Левникову пришлось отправиться к монитору. А там выяснилось: до удара Егорычев по неосторожности (что не отменяет нарушения) наступил на ногу Исмаэлу Силве.
Чтобы на табло наконец-то исчез один из нолей, пришлось ждать момента, к которому было невозможно придраться даже при огромном желании. Штрафной, порядка тридцати метров от ворот, и Мелкадзе с идеальной силой и точностью выстрелил в дальний угол. Потрясающий гол, после которого снова пришлось говорить о судействе. В этот раз изучение повтора привело к отмене красной карточки Сунгатуллина, чей фол на Камилове переквалифицировали в нарушение, достойное лишь предупреждения.
Все это сбивало ритм довольно живой игры. За полчаса с небольшим Левников совершил три визита к монитору! По итогам двух первых походов главный арбитр менял первоначальные решения, но в этот раз все осталось как есть, и контакт мяча с рукой Адамова не привел к назначению пенальти.
Завершился же максимально насыщенный с точки зрения важных судейских решений первый тайм удалением с тренерской скамейки Олега Шатова.
Во втором тайме веселье продолжилось. Левников указал на 11-метровую отметку после падения Малькевича. Тот для убедительности даже показал судье порванные в момент фола соперника шнурки. Впрочем, дополнительные аргументы не потребовались. ВАР подтвердил решение, и лучший снайпер «Урала» Секулич сравнял счет.
Все было логично — «шмели» начали второй тайм активнее. Когда же игра пошла на встречных курсах, хозяева провели отличную встречную атаку с выводом на удар вогнавшего мяч в верхний угол неудержимого Секулича.
А если бы еще из площади ворот не промахнулся вылетевший на прострел Железнов! Да, «Ахмат» тоже несколько раз напряг Мамина, только это было не так остро. «Урал» стал на шаг ближе к возвращению к РПЛ. Грозненцы — ближе к первой лиге. Но, возможно, лишь на половину шага. С учетом эпопеи с не прошедшими лицензирование «Химками» вероятная неудача «Ахмата» по сумме двух матчей не станет приговором, если «Пари НН» выживет в третьих подряд стыках в противостоянии с «Сочи».
Но в грозненском клубе обстановка накаляется — сразу после матча Сергей Ташуев подал в отставку. К ответному поединку команду будет готовить его ассистент Федор Щербаченко.
Автор: Андрей Кузичев