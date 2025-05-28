Жара в Екатеринбурге! Три вмешательства ВАР, удаление Шатова и камбэк «Урала» с дублем Секулича

Ульянова же, который сыграл в третьем матче подряд, уже в дебюте ударом с острого угла проверил Егорычев. Только это было совсем неопасно. Особенно в сравнении с атакой, когда подача бывшего игрока «Урала» Гогличидзе завершилась попаданием Мелкадзе в штангу. А еще раз хозяевам повезло, когда гол Зорина был отменен после скидки оказавшегося в небольшом офсайде Мелкадзе. И если в этой атаке все было очевидно, то после смещения в центр и красивого удара Железнова (именно так он регулярно забивал, начиная профессиональную карьеру в «Сатурне») Кириллу Левникову пришлось отправиться к монитору. А там выяснилось: до удара Егорычев по неосторожности (что не отменяет нарушения) наступил на ногу Исмаэлу Силве.