Ташуев объяснил свое увольнение из «Ахмата»: Это морально тяжело, не моя стратегия

Сейчас надо встряхнуть команду, потому что нервозность достаточно высокая. Сегодня я улечу домой, и команда будет без меня готовиться ко второму матчу. Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть, надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке. Я буду искать себе фундаментальный проект, который не будет бороться за выживание. Это морально тяжело, не моя стратегия, — сказал Ташуев «Матч ТВ».