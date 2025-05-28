Ташуев ушел из «Ахмата». Не выдержал поражения от «Урала», хотя еще есть ответный матч

Кроме того, грозненцы могут остаться в Премьер-лиге, даже если уступят «Уралу» по сумме двух встреч. Все из-за того, что РФС лишил «Химки» лицензии. Красно-черные не примут участия в следующем чемпионате, а их место займет одна из вылетевших из РПЛ команд. Какая именно — станет известно по итогам стыковых матчей. Если «Пари НН» не пустит «Сочи» в РПЛ, то «Ахмат», скорее всего, при любом исходе противостояния с «Уралом» сохранит место в элите. Впрочем, это решение еще должен утвердить исполком РФС.