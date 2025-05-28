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Ташуев ушел из «Ахмата». Не выдержал поражения от «Урала», хотя еще есть ответный матч

Кто теперь возглавит грозненцев?

Источник: Спорт-Экспресс

После гостевого поражения от «Урала» (1:2) в первом переходном матче «Ахмат» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. Как сообщают грозненцы, готовить команду к ответной встрече будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко — бывшим ассистентом Ташуева.

Шокирующее решение

Новость об отставке Ташуева появилась неожиданно — менее чем через час после окончания встречи в Екатеринбурге. К перерыву «Ахмат» вел со счетом 1:0 благодаря голу Георгия Мелкадзе, но во втором тайме «Урал» перевернул ход встречи — дубль Мартина Секулича принес черно-оранжевым победу 2:1.

Сразу после игры Ташуев объявил об уходе из чеченского клуба. «Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч — без меня, принял решение уйти в раздевалке», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Новость — во многом удивительная, потому что у «Ахмата» сохраняются неплохие шансы на сохранение места в РПЛ. Поражение со счетом 1:2 в выездной игре совсем не выглядит приговором.

Кроме того, грозненцы могут остаться в Премьер-лиге, даже если уступят «Уралу» по сумме двух встреч. Все из-за того, что РФС лишил «Химки» лицензии. Красно-черные не примут участия в следующем чемпионате, а их место займет одна из вылетевших из РПЛ команд. Какая именно — станет известно по итогам стыковых матчей. Если «Пари НН» не пустит «Сочи» в РПЛ, то «Ахмат», скорее всего, при любом исходе противостояния с «Уралом» сохранит место в элите. Впрочем, это решение еще должен утвердить исполком РФС.

Добавим, что год назад в похожей ситуации находился «Урал». После домашнего поражения от «Акрона» в первом переходном матче (0:2) черно-оранжевые уволили главного тренера Виктора Гончаренко. Это им не помогло: в ответной игре «Урал» победил 2:1, но по сумме двух встреч уступил и вылетел из Премьер-лиги.

Третий уход

Ташуев в третий раз в карьере покидает грозненский клуб. В 2006 году он работал старшим тренером в команде (тогда — «Тереке»), а в сезоне-2022/23 возглавлял «Ахмат».

Ташуев был назначен главным тренером бело-зеленых в сентябре 2024 года, когда они замыкали таблицу РПЛ. Под руководством Сергея Абуезидовича команда сумела избежать прямого вылета, но попала в переходные матчи, заняв 14-е место в чемпионате.

Ответная встреча «Ахмата» с «Уралом» состоится в Грозном 31 мая.

Автор: Гоша Чернов