Драма «Сочи» в стыках РПЛ. Команду сильно подставил бомбардир Писарский

Этот матч не был похож на тот, что прошёл несколькими часами ранее в Екатеринбурге. Там «Урал» и «Ахмат» выдали крутейшую битву с трёмя забитыми мячами и двумя отменёнными, бурными эмоциями, красными карточками и чудо-голом со штрафного. А вот в Сочи, казалось, по-настоящему заряжена на победу только одна команда — из Первой лиги. Поначалу по действиям футболистов «Пари НН» складывалось впечатление, что их расслабила информация о снятии «Химок» с чемпионата. По регламенту нижегородцы должны остаться в элите: в худшем случае — как сильнейший из вылетевших клубов РПЛ.