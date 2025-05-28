Драма «Сочи» в стыках РПЛ. Команду сильно подставил бомбардир Писарский

Оба сегодняшних матча в стыках РПЛ завершились камбэками. «Пари НН» выиграл на выезде у «Сочи». Теперь команде Роберта Морено нужно совершить чудо в Нижнем Новгороде через три дня, чтобы выйти в элиту.
Этот матч не был похож на тот, что прошёл несколькими часами ранее в Екатеринбурге. Там «Урал» и «Ахмат» выдали крутейшую битву с трёмя забитыми мячами и двумя отменёнными, бурными эмоциями, красными карточками и чудо-голом со штрафного. А вот в Сочи, казалось, по-настоящему заряжена на победу только одна команда — из Первой лиги. Поначалу по действиям футболистов «Пари НН» складывалось впечатление, что их расслабила информация о снятии «Химок» с чемпионата. По регламенту нижегородцы должны остаться в элите: в худшем случае — как сильнейший из вылетевших клубов РПЛ.
«Сочи» больше владел мячом и был инициативнее, а «Пари НН» играл «вторым номером», не слишком агрессивно защищаясь в среднем блоке. Вдобавок нижегородцы совершали удивительные индивидуальные ошибки для такого ответственного матча. Быстрый гол команда Виктора Гончаренко едва не пропустила, когда Магкеев «обрезал» и затем поскользнулся у своей штрафной. Тогда Пасевич принял не лучшее решение в голевом моменте.
Но на исходе четверти часа вингер из Беларуси забил. Атака «Сочи» началась с перехвата Заики, продолжилась ярким проходом и ударом в штангу Магаля, а завершилась голом Пасевича с подбора. Сочинец решил эпизод двумя касаниям — ловко укротил мяч и положил его в дальний нижний угол. Этот момент проверяли на возможный фол Заики на Кариче, однако повтор показал, что нет оснований для отмены.
Даже уступая в счёте, нижегородцы при равных составах выглядели на поле словно сытые медведи. Все — кроме голкипера Медведева. Он не единожды выручал после ошибок защитников, прежде всего, Александрова. Правда, однажды гол «Пари НН» могли организовать… сочинцы Дёгтев с Литвиновым. Вратарь, выбивая мяч, попал в собственного защитника, и едва не случился курьезный автогол.
В конце первого тайма эмоций игре добавило удаление Писарского. Очень непростой фол для судьи Карасёва! Изучив повтор, он пришёл к выводу, что форвард слишком грубо подкатился под Эктова.
Команда Морено осталась вдесятером и перед перерывом пропустила после первого же попадания «Пари НН» в створ. Редкая атака команды Гончаренко крупными силами завершилась ударом Калинского из-за штрафной в штангу и добиванием «рыбкой» Трошечкина.
После перерыва при неравных составах шла равная игра. «Пари НН» больше контролировал мяч, но не рисковал. Темп матча был невысоким, что устраивало обе команды. Для нижегородцев ничья на выезде — нормальный результат перед ответной встречей. Сочинцы в меньшинстве и без высоких скоростей тратили массу энергии. Острота совсем пропала. До середины второго тайма главное событие — травма Гоцука. Нижегородцы остались без капитана, который не смог продолжить встречу.
Многочисленные позиционные атаки принесли «Пари НН» следующий голевой момент лишь на 67-й минуте. Вышедший на замену Царукян хорошо открылся под кросс с левого фланга и, несмотря на невысокий рост, выиграл воздух. Эксклюзивный для атакующего полузащитника гол головой не состоялся только из-за сейва Дёгтева. Потом на поле опять наступило затишье.
Игра приближалась к закономерной ничьей, но на 88-й минуте «Пари НН» всё же реализовал численное преимущество. Победный гол команда Гончаренко забила со стандарта. После подачи углового Александров исправился за промахи в обороне — выиграл позицию и нанёс неотразимый удар головой.
Нижний Новгород добыл победу, которая вряд ли случилась бы, если бы Сочи не подвёл своим удалением Писарский. Вдобавок нападающий заработает дисквалификацию. А ведь Морено потерял на финише сезона ещё и травмированного бомбардира Мелёшина.
Автор: Анатолий Романов