«Краснодар» делает ставку на своих воспитанников? Почему это миф

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда достигла чемпионского титула за 17 лет с момента основания. При этом до «Краснодара» самым молодым чемпионом России был казанский «Рубин», который завоевал титул в год своего 50-летия.
Примечательно, что «Краснодар» стал первым клубом, который с первых дней существования основал свою академию.
В 2012 году владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о мечте увидеть в стартовом составе 11 воспитанников и после не раз это повторял.
«Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за “Краснодар”. В том, что это будет, я не сомневаюсь, — отметил он. — Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, “Барселона” это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и “Бавария” может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры».
«Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всем мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции, — отмечал он. — Просто если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться? У нас не самая талантливая нация, но и не самая бесталанная. Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата».
«Краснодар» был единственным клубом, у которого еще во время выступления в первой лиге была построена современная база и уже начала работать академия. При этом Галицкий с первых дней отмечал, что ничего выдающегося в базе нет. «Она должна быть такой, просто у нас привыкли к разрухе», — сказал он в 2010 году в программе «Футбольный клуб».
Сбылась ли мечта Галицкого
После отъезда легионеров в 2022 году воспитанники «Краснодара» Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян и Александр Черников стали лидерами команды. А в мае 2022 в матче против ЦСКА (1:0) в основном составе «черно-зеленых» на поле вышли восемь воспитанников клуба, но в концовке встречи после замен на поле оказались все выпускники академии. Тогда впервые в истории «Краснодара» на поле одновременно сыграли все 11 воспитанников клуба.
Сколько воспитанников в чемпионском «Краснодаре»
После этого Галицкий заявил, что теперь он мечтает увидеть 11 воспитанников в стартовом составе. Однако вскоре акцент в формировании состава был смещен, поскольку с таким подходом «Краснодар» не мог бороться за высокие места.
И в чемпионской команде оказался всего четыре воспитанника — Эдуард Сперцян, Александр Черников, Станислав Агкацев и Даниил Голиков.
По этому показателю «Краснодар» делит седьмое место с «Зенитом», а лидером является «Локомотив» (11). Однако, в отличие от положения дел в большинстве клубов, воспитанники «Краснодара» играют ключевую роль в команде.
Сперцян входит в топ-5 самых результативных игроков РПЛ, Черников — ведущий опорный полузащитник. А Станислав Агкацев является одним из двух игроков РПЛ, сыгравших все 30 игр без замен. В то время как в «Зените» воспитанники провели в РПЛ всего шесть минут, 20-летний полузащитник Дмитрий Васильев дважды вышел на замену в концовках матчей.
Их общая рыночная стоимость превышает €31 млн. По стоимости доморощенных футболистов «Краснодар» уступает только «Локомотиву» — €45 млн.
При этом воспитанники Матвей Сафонов (ПСЖ) и Эдуард Сперцян на данный момент оцениваются в €22 млн и €20 млн. Из родившихся в России футболистов выше цена только у Александра Головина (€25 млн). К тому же Сафонов — единственный российский вратарь в топ-5 лиг, и единственный россиянин, выступающий в европейском гранде.
Но также стоит отметить, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев фактически тоже является воспитанником клуба — он прошел тренерский путь от академии до главной команды.
Сколько воспитанников «Краснодара» на данный момент выступают в РПЛ
Порядка 20 воспитанников «Краснодара» выступают в премьер-лиге. Немало из них играют ведущие роли в своих клубах, как, например, основной вратарь «Зенита» Евгений Латышонок или капитан «Динамо» Даниил Фомин.
Также стоит отметить, что из академии «Краснодара» вышло порядка десяти дебютантов сборной России. А из нынешнего состава два воспитанника в последнее время на постоянной основе вызываются в сборную — Черников и Агкацев. В национальной команде мог быть и Сперцян, но он ранее был заигран за Армению.
Автор: Руслан Алиев
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти