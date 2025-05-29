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«Краснодар» делает ставку на своих воспитанников? Почему это миф

Чемпион России «Краснодар» с первых дней появления в РПЛ позиционировал себя клубом, который будет делать акцент на воспитанниках. В 2022 году в составе «Краснодара» вышли 11 воспитанников, но после их число заметно сократилось.

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«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда достигла чемпионского титула за 17 лет с момента основания. При этом до «Краснодара» самым молодым чемпионом России был казанский «Рубин», который завоевал титул в год своего 50-летия.

Примечательно, что «Краснодар» стал первым клубом, который с первых дней существования основал свою академию.

В 2012 году владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о мечте увидеть в стартовом составе 11 воспитанников и после не раз это повторял.

«Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за “Краснодар”. В том, что это будет, я не сомневаюсь, — отметил он. — Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, “Барселона” это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и “Бавария” может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры».

«Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всем мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции, — отмечал он. — Просто если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться? У нас не самая талантливая нация, но и не самая бесталанная. Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата».

«Краснодар» был единственным клубом, у которого еще во время выступления в первой лиге была построена современная база и уже начала работать академия. При этом Галицкий с первых дней отмечал, что ничего выдающегося в базе нет. «Она должна быть такой, просто у нас привыкли к разрухе», — сказал он в 2010 году в программе «Футбольный клуб».

Источник: РБК

Сбылась ли мечта Галицкого

После отъезда легионеров в 2022 году воспитанники «Краснодара» Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян и Александр Черников стали лидерами команды. А в мае 2022 в матче против ЦСКА (1:0) в основном составе «черно-зеленых» на поле вышли восемь воспитанников клуба, но в концовке встречи после замен на поле оказались все выпускники академии. Тогда впервые в истории «Краснодара» на поле одновременно сыграли все 11 воспитанников клуба.

Сколько воспитанников в чемпионском «Краснодаре»

После этого Галицкий заявил, что теперь он мечтает увидеть 11 воспитанников в стартовом составе. Однако вскоре акцент в формировании состава был смещен, поскольку с таким подходом «Краснодар» не мог бороться за высокие места.

Источник: РБК

И в чемпионской команде оказался всего четыре воспитанника — Эдуард Сперцян, Александр Черников, Станислав Агкацев и Даниил Голиков.

По этому показателю «Краснодар» делит седьмое место с «Зенитом», а лидером является «Локомотив» (11). Однако, в отличие от положения дел в большинстве клубов, воспитанники «Краснодара» играют ключевую роль в команде.

Сперцян входит в топ-5 самых результативных игроков РПЛ, Черников — ведущий опорный полузащитник. А Станислав Агкацев является одним из двух игроков РПЛ, сыгравших все 30 игр без замен. В то время как в «Зените» воспитанники провели в РПЛ всего шесть минут, 20-летний полузащитник Дмитрий Васильев дважды вышел на замену в концовках матчей.

Их общая рыночная стоимость превышает €31 млн. По стоимости доморощенных футболистов «Краснодар» уступает только «Локомотиву» — €45 млн.

Источник: РБК

При этом воспитанники Матвей Сафонов (ПСЖ) и Эдуард Сперцян на данный момент оцениваются в €22 млн и €20 млн. Из родившихся в России футболистов выше цена только у Александра Головина (€25 млн). К тому же Сафонов — единственный российский вратарь в топ-5 лиг, и единственный россиянин, выступающий в европейском гранде.

Но также стоит отметить, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев фактически тоже является воспитанником клуба — он прошел тренерский путь от академии до главной команды.

Источник: РБК

Сколько воспитанников «Краснодара» на данный момент выступают в РПЛ

Порядка 20 воспитанников «Краснодара» выступают в премьер-лиге. Немало из них играют ведущие роли в своих клубах, как, например, основной вратарь «Зенита» Евгений Латышонок или капитан «Динамо» Даниил Фомин.

Также стоит отметить, что из академии «Краснодара» вышло порядка десяти дебютантов сборной России. А из нынешнего состава два воспитанника в последнее время на постоянной основе вызываются в сборную — Черников и Агкацев. В национальной команде мог быть и Сперцян, но он ранее был заигран за Армению.

Автор: Руслан Алиев

Краснодар
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена, 36664 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
Динамо
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти