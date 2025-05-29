«Краснодар» делает ставку на своих воспитанников? Почему это миф

«Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за “Краснодар”. В том, что это будет, я не сомневаюсь, — отметил он. — Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, “Барселона” это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и “Бавария” может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры».