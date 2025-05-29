«Семак шесть раз был чемпионом из-за бюджета “Зенита”? “Спартак” потратил 60 миллионов, и где Станкович?» Интервью Газзаева

Николич
Считаю, в условиях изоляции интерес к РПЛ не упал. И тому есть объяснение: у нас очень интересный чемпионат. Борьба шла до последнего тура. Я бы даже сказал — до последнего тайма. Ведь в перерыве матчей «Зенит» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» питерцы располагались на первом месте. Но команда Мусаева очень мощно выглядела во втором тайме и заслуженно завоевала титул.
Показательно, что на золото претендовали две команды, у руля которых стоят наши, российские тренеры!
За кого лично я болел в последнем туре? За ЦСКА (улыбается). Очень хотел, чтобы армейцы завершили чемпионат в тройке. Подопечные Марко Николича заслуживают теплых слов за весенний отрезок. И по игре, и по результату они и меня, и многих моих коллег убедили.
Здорово, что Николич дал шанс молодым. Безусловно, очень большое будущее у Кисляка. Его наряду с Батраковым из «Локомотива» я бы назвал главным открытием сезона. На подходе Глебов, который в ряде матчей сыграл просто блестяще — солидно, по-взрослому. В центре обороны начал выходить Абдулкадыров, который картины точно не испортил. Так что в будущее армейцев смотрю с серьезным оптимизмом. Нужно точечно укрепить состав и на следующий сезон ставить только одну задачу — борьба за золотые медали.
Карпин
Вообще, на мой взгляд, на первое место будут претендовать четыре команды — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак».
Почему в моем списке нет «Динамо»? Не до конца понимаю решения клубного руководства пригласить на тренерский пост Валерия Карпина. Какие цели ставят бело-голубые? Если речь идет исключительно о чемпионстве, то возникают вопросы.
При всем уважении к Валерию Георгиевичу, какой у него за плечами опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Да, его «Ростов» в последние годы выглядел весьма симпатично, отбирал очки у лидеров. Но вы меня никогда не переубедите в одном: работа тренера — это прежде всего результат и достижения.
И второй немаловажный момент. Если «Динамо» не хочет или не может пригласить тренера, выигрывавшего титулы, то надо думать о традициях, преемственности. Романцев играл в «Спартаке», потом успешно его тренировал. Семин выступал в «Локомотиве», а позже сделал железнодорожников чемпионами страны. Семак несколько сезонов защищал цвета «Зенита». Став тренером, он шесть раз выигрывал с питерцами национальное первенство. Понимаете, о чем я? О преемственности и традициях. Сейчас в «Динамо» решили позвать бывшего спартаковца. Ну что ж посмотрим, что из этого выйдет.
Галицкий, Мусаев
Рад за Сергея Галицкого. Человек столько всего хорошего сделал для российского футбола! Создал с нуля клуб, построил стадион, его академия — одна из лучших в стране. И вот она — долгожданная награда!
Кто-то сомневался в Мураде Мусаеве, говорил, что ему может не хватить харизмы. Но я понимал, что у этого специалиста есть определенный багаж. В прошлом сезоне он, сменив Ивича, едва не стал чемпионом. Все тогда решилось в последнем туре.
Галицкий ничего не поменял, дал Мусаеву время, еще один шанс. И вот вам результат. «Краснодар» выглядел очень сбалансированно на всей длинной дистанции чемпионата. Никто не выпадал из игрового рисунка.
Мусаев быстро стабилизировал состав. А стабильность состава — это априори стабильность результата. И заметьте: зимой клуб не потратил ни рубля на трансферы! Ни копейки. Никого не приобрел. Это к вопросу о том, когда тренеры постоянно говорят, что им не хватает футболистов, нужна ротация и так далее… Разговоры в пользу бедных! Мусаев всем доказал обратное. Есть обойма — есть стабильный результат.
Семак
Не скрою, меня возмущают разговоры о том, что Семак исчерпал себя в «Зените» и что его пора менять. Так могут рассуждать только завистники или люди, смотрящие футбол с вертолета.
Один раз выиграть чемпионат сложно, но можно. А Сергей Богданыч не только просто повторил успех, но и шесть лет подряд был на вершине! Пойдите повторите! Да и в этом сезоне «Зенит» был близок к титулу. Отставание от «Краснодара» — всего одно очко. Так о каком увольнении вообще может идти речь?
Говорят, что Семак шесть раз брал титул только благодаря бюджету «Зенита»? Постойте. А разве тот же «Спартак» гораздо беднее? В сезоне красно-белые потратили на трансферы 60 миллионов. 60. И каков результат? На каком месте завершил чемпионат Станкович? Где он? Поэтому сводить успехи Семака исключительно к возможностям клуба, на мой взгляд, слишком поверхностно и непрофессионально.
Станкович
И, наконец, о «Спартаке». В ноябре — декабре команда Станковича набрала нешуточный ход. Игра радовала глаз — шесть побед подряд! И вот тогда действительно казалось, что красно-белые смогут замахнуться на титул.
Но зимой и клуб, и тренер допустили просчеты. Потратили большие деньги на Ливая Гарсию и Солари, а те надежд пока не оправдали. Разницу, что называется, не сделали. Более того, Станкович стал передергивать состав, чуть что — менять Угальде. В итоге у форварда пропала уверенность. До зимнего перерыва забил 15 мячей, а весной только два… В футболе мелочей не бывает. Зачем что-то менять, когда все идет по накатанной?!
«Спартак» решил оставить Станковича. Более того, предложил ему новый контракт еще на год. Что ж, клуб показывает, что верит в серба. Вот только больше права на ошибку у него не будет. Даже второе место в следующем сезоне расценят как неудачу.
Беседовал: Виталий Айрапетов