Газзаев: «Краснодар» ни копейки не потратил на трансферы и стал чемпионом

«Рад за Сергея Галицкого. Человек столько всего хорошего сделал для российского футбола! Создал с нуля клуб, построил стадион, его академия — одна из лучших в стране. И вот она — долгожданная награда!



Кто-то сомневался в Мураде Мусаеве, говорил, что ему может не хватить харизмы. Но я понимал, что у этого специалиста есть определенный багаж. В прошлом сезоне он, сменив Ивича, едва не стал чемпионом. Все тогда решилось в последнем туре.



Галицкий ничего не поменял, дал Мусаеву время, еще один шанс. И вот вам результат. “Краснодар” выглядел очень сбалансированно на всей длинной дистанции чемпионата. Никто не выпадал из игрового рисунка.



Мусаев быстро стабилизировал состав. А стабильность состава — это априори стабильность результата. И заметьте: зимой клуб не потратил ни рубля на трансферы! Ни копейки. Никого не приобрел. Это к вопросу о том, когда тренеры постоянно говорят, что им не хватает футболистов, нужна ротация и так далее… Разговоры в пользу бедных! Мусаев всем доказал обратное. Есть обойма — есть стабильный результат», — сказал Газзаев.