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Газзаев: «Краснодар» ни копейки не потратил на трансферы и стал чемпионом

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» порадовался за владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

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«Рад за Сергея Галицкого. Человек столько всего хорошего сделал для российского футбола! Создал с нуля клуб, построил стадион, его академия — одна из лучших в стране. И вот она — долгожданная награда!

Кто-то сомневался в Мураде Мусаеве, говорил, что ему может не хватить харизмы. Но я понимал, что у этого специалиста есть определенный багаж. В прошлом сезоне он, сменив Ивича, едва не стал чемпионом. Все тогда решилось в последнем туре.

Галицкий ничего не поменял, дал Мусаеву время, еще один шанс. И вот вам результат. “Краснодар” выглядел очень сбалансированно на всей длинной дистанции чемпионата. Никто не выпадал из игрового рисунка.

Мусаев быстро стабилизировал состав. А стабильность состава — это априори стабильность результата. И заметьте: зимой клуб не потратил ни рубля на трансферы! Ни копейки. Никого не приобрел. Это к вопросу о том, когда тренеры постоянно говорят, что им не хватает футболистов, нужна ротация и так далее… Разговоры в пользу бедных! Мусаев всем доказал обратное. Есть обойма — есть стабильный результат», — сказал Газзаев.

«Краснодар» в заключительном туре РПЛ обыграл «Динамо» (3:0) и впервые в своей истории стал чемпионом России.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена, 36664 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
Динамо
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти