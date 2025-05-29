«Больше не хочу бороться за выживание — наелся! Я — тренер, а не пожарный». Интервью Ташуева после отставки из «Ахмата»

— Сами понимаете, есть психологические моменты. Сразу после матча созвонился с руководством клуба — решили поступить так. Чтобы встряхнуть команду перед завершающим матчем. Последнее время химия испортилась… Вначале была шикарная, после сборов тоже. Мы шли и никого не боялись, показывали очень качественный футбол. «Ахмат» на седьмом месте по ожидаемым очкам! Но в последнее время что-то случилось. Анализ большой, но озвучивать не буду. Сейчас, мне кажется, вариант с моим отходом в сторону — оптимальный. Я жертвую собой, чтобы помочь клубу. Это нормально.