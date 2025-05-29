«Больше не хочу бороться за выживание — наелся! Я — тренер, а не пожарный». Интервью Ташуева после отставки из «Ахмата»

«Ахмат» потерпел поражение в первом стыковом матче с «Уралом» (1:2). Сразу после игры главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подал в отставку. «СЭ» связался со специалистом, чтобы узнать о причинах ухода из клуба и будущем.
Я жертвую собой, чтобы помочь клубу
— Почему приняли решение уйти именно сейчас?
— Сами понимаете, есть психологические моменты. Сразу после матча созвонился с руководством клуба — решили поступить так. Чтобы встряхнуть команду перед завершающим матчем. Последнее время химия испортилась… Вначале была шикарная, после сборов тоже. Мы шли и никого не боялись, показывали очень качественный футбол. «Ахмат» на седьмом месте по ожидаемым очкам! Но в последнее время что-то случилось. Анализ большой, но озвучивать не буду. Сейчас, мне кажется, вариант с моим отходом в сторону — оптимальный. Я жертвую собой, чтобы помочь клубу. Это нормально.
— Вы же знаете, что так уже поступал Гончаренко в «Урале» год назад, но клубу это не помогло…
— Там была вторая игра выездная, а здесь — домашняя. Это большая разница. Не бывает двух одинаковых ситуаций. Время покажет. К тому же моя отставка произошла не из-за одного конкретного матча. Как я уже сказал, в последнее время было что-то не то. Сначала даже спрашивал у некоторых ребят: «Почему так? Я же чувствую, что что-то изменилось».
— Вчера очень много обсуждали судейство в первом тайме. Не сложилось ощущения, что судья на вашей стороне?
— Честно, не могу сказать. Мне вообще показалось, что игрока «Урала» должны были удалять! Но не удалили.
— А ставить пенальти в ваши ворота должен был?
— Не видел момент, честно говоря.
— Вас не смущала ситуация с лицензированием «Химок»? Казалось, из-за этого все были в подвешенном состоянии.
— На меня лично это не влияло. Я — максималист. И ребята настраивались только на победу. Вчера после матча были большие разборки в раздевалке, претензии у футболистов друг к другу. Я тоже включил эмоции. Мы хотели выиграть. Первый тайм показал, что мы на правильном пути. А во втором случилось что-то несуразное. И вот я уже еду в машине домой.
— Есть уверенность, что после вашего ухода все пойдет как надо?
— Знаю, что ребята будут настроены очень агрессивно на вторую игру. По-хорошему ничего страшного и не произошло. 1:2 — что такое? В следующем матче команда выйдет на поле и будет рвать и метать!
Готов приступить к работе хоть завтра
— Давайте поговорим о причинах. Что пошло не так?
— Я пришел, когда команда была на последнем месте. Я вытащил ее наверх. Чтобы выйти из зоны стыков, не хватило буквально трех очков. Мы на седьмом месте по созданным голевым моментам в России! Но, к сожалению, мы никем не усилились зимой, а команде нужны были исполнители. Все это в силу объективных причин. Стоит отдать должное клубу — он давал финансы, давал нормальные финансы. Но есть политические моменты.
— Вы имеете в виду санкции, наложенные на клуб?
— Конечно. Может быть, надо было искать игроков в других местах, но это не моя прерогатива. Я хотел сохранить команду в лиге, а в следующем сезоне строить свою. Но это спорт. Иногда приходится жертвовать. Мы, тренеры, знаем, куда идем. И что это расстрельная должность.
— Зимой к вам не вернулся Камило. Сказалось?
— Огромная потеря! Мы так и не взяли опорника! Он был одним из лидеров. А еще не забывайте про травмы Уткина, Гандри… Это все ключевые футболисты. Для сегодняшнего «Ахмата» отсутствие трех этих игроков — очень большая потеря. Заменить их было некем.
— Почему не вернулся Камило?
— Мы пытались. Но проблема была в семье.
— Супруга не хотела в Россию?
— Да. Чего-то они испугались. Но что тут сделаешь, семью же парень не может бросить? Другой вопрос, что у нас не получилось его заменить.
— Какие теперь у вас планы?
— Я больше не хочу бороться за выживание. Хочу работать фундаментально. Показывать атакующий футбол, развивать потенциал футболистов. Когда я пришел, Самородова, например, хотели убирать, он был не нужен, а он заиграл! Поэтому у меня сил полно, как и желания работать.
— Когда вы готовы приступить к работе?
— Хоть завтра. Но я больше не хочу на 16-е места… Я наелся! Это не мое, я — тренер, а не пожарный! Борьба за выживание — не мое.
Автор: Дмитрий Барулев