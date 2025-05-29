Ринат Билялетдинов: Задолженности перед сотрудниками у «Химок» есть и не за 3−4 месяца, а гораздо больше

«По поводу будущего “Химок” разговоров много. Лицензии нет, значит в РПЛ команда участвовать не будет. Но как будет дальше — непонятно. Это все финансово-юридические вопросы, которые не в моей компетенции.



Формально я сейчас в отпуске, но он такой напряженный, на отпуск не похожий. Пока не владею информацией, была ли последняя тренировка у молодежной команды, но знаю, что в главной команде отказ в лицензии повлечет массовый исход игроков.



Перед всем есть долги. Были какие-то минимальные выплаты, но задолженности большие. Задолженности перед сотрудниками клуба есть и не за 3−4 месяца, а гораздо больше — сроки задолженности идут от полугода и дальше. Пока никуда не обращался, жду на финишной ленточке какого-то положительного решения, а футболисты подают жалобы в специальные органы. Я пока работник клуба, но контракт близится к завершению. Надеюсь на лучшее решение, может, это наивно, но действую по закону.



Персонально мне обещания и гарантии не давали. Были собрания, но я там не присутствовал. Обещания были и не один месяц, но что-то все не складывалось. А по поводу будущего клуба самому хотелось бы что-то знать. Какие-то контакты с руководством были, но с самым верхом я не общался. Все мое общение происходило на уровне команды, например, по планам на перспективу. Но все, что было в сфере моих обязанностей: вопросы взаимодействия академии, молодежной и главной команды, уже неактуально.



Если ликвидируется клуб, вся вертикаль тоже ликвидируется. Не знаю, как будет с молодежкой, их точно жалко будет, но есть регламент, по которому будет быстро принято решение. Но думаю, через несколько дней все будет официально объявлено, а пока я так же нахожусь в неведении, несмотря на то, что действующий сотрудник клуба», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.