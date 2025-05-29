«Спартак» — один из лучших в Европе по одному важному показателю: стоит в одном ряду с «Реалом» и «Сити»

Казалось, медали гарантированы. В таком темпе можно было прыгнуть и за золотом. Однако сразу после зимнего перерыва что-то сломалось — дорогие новички не вписались в схему, Угальде сдулся (после рестарта — скромнейшие 2+2), Станкович вечно бесился, психовал и срывался на судей. «Спартак» посыпался. Сначала быстро лишились шансов на первое место, вылетели из Кубка, а потом не дотянулись даже до пьедестала.