«Спартак» — один из лучших в Европе по одному важному показателю: стоит в одном ряду с «Реалом» и «Сити»

«Спартак» — самая нестабильная команда РПЛ прошедшего сезона. С одной стороны — сумасшедшее начало сезона, а потом и вся осень: красно-белые действительно разрывали лигу. Угальде каждый матч штамповал голы, Умяров вырос в топового полузащитника, одного из лучших в России (пусть и все еще обходится без сборной), а команда осилила 6 побед подряд со всего-то двумя пропущенными.
Казалось, медали гарантированы. В таком темпе можно было прыгнуть и за золотом. Однако сразу после зимнего перерыва что-то сломалось — дорогие новички не вписались в схему, Угальде сдулся (после рестарта — скромнейшие 2+2), Станкович вечно бесился, психовал и срывался на судей. «Спартак» посыпался. Сначала быстро лишились шансов на первое место, вылетели из Кубка, а потом не дотянулись даже до пьедестала.
Однако даже с такой, мягко говоря, провальной весной Станкович и «Спартак» прославились и встали в один ряд с «Реалом», «ПСЖ» и «Сити». По Сети уже несколько дней во всю развивается занимательное исследование CIES Football — если верить аналитикам этого центра, москвичи — одни из лучших в Европе по проценту «enveloping build-up play».
Если совсем упрощать, это означает, что передачи «Спартака» почти в 90% случаев отрезают как минимум трех соперников. Чем выше процент, тем более эффективно команда продвигается к воротам соперника в позиционных атаках. Например, 90.6% у «Манчестер Сити» означает, что в 90.6% случаев их передачи оставляют минимум трех соперников за мячом.
Почему эта метрика важна? Она измеряет не просто владение мячом, а качество пасов, которые реально продвигают игру вперед. Как считается? Берутся все передачи команды и проверяется: после паса хотя бы трое соперников остаются позади мяча. Чем чаще это происходит — тем выше процент.
Почему разрыв маленький? Даже 1% — это сотни пасов за сезон. Разница между 90.6% и 89.4% может означать насколько чаще «Сити» прорывает оборону, чем, скажем, «ПСЖ». Метрика отсекает «пустые» пасы назад/вбок и показывает только продвижение игры. Поэтому лидеры — не случайные команды, а те, кто системно давит на соперника.
И «Спартак» Станковича, оказывается, среди таких команд!
Денис Лебеденко