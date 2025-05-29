Губерниев: иногда «Спартак» просто бесится с жиру

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.