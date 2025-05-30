Бруну Алвеш назвал имя игрока, который олицетворяет современную историю «Зенита»

«С Халком я играл вместе всего один год в “Зените”, поэтому для меня за три года здесь самым важным игроком был Данни. Это футболист, который олицетворяет современную историю “Зенита” и достижения клуба, включая Суперкубок УЕФА», — приводит слова Алвеша Metaratings.