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Николай Наумов: Суперфинал Кубка России не будет зрелищным, ЦСКА сильнее «Ростова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов».

Источник: Чемпионат.com

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

«Мне кажется, что финал “Ростов” — ЦСКА не будет зрелищным. Обычно финальные матчи не отличаются красотой, хотя внутреннее напряжение будет высоким. Армейцы в этом плане опытнее и сильнее, они дожмут “Ростов”, и ЦСКА завоюет Кубок России. Ростовчанам будет сложно выиграть титул, несмотря на их огромное желание. Тем более в “Ростове” ходит много слухов о смене менеджмента и футболистов. Игроки будут доказывать, что не просто так ели свой хлеб», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.