Николай Наумов: Суперфинал Кубка России не будет зрелищным, ЦСКА сильнее «Ростова»

«Мне кажется, что финал “Ростов” — ЦСКА не будет зрелищным. Обычно финальные матчи не отличаются красотой, хотя внутреннее напряжение будет высоким. Армейцы в этом плане опытнее и сильнее, они дожмут “Ростов”, и ЦСКА завоюет Кубок России. Ростовчанам будет сложно выиграть титул, несмотря на их огромное желание. Тем более в “Ростове” ходит много слухов о смене менеджмента и футболистов. Игроки будут доказывать, что не просто так ели свой хлеб», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.