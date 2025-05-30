Рапопорт: в «Зените» не надо ничего менять — клуб работает нормально, есть результат

«Совершенно правильно, что Семака и Медведева решили оставить в “Зените”. Ничего менять не надо — клуб работает нормально, и есть результат. То, что команда не смогла добиться чемпионства, не значит, что нужно было менять сложившийся коллектив, который успешно работал много лет. Я был уверен, что никаких изменений не будет. Даже мысли об этом не было», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.