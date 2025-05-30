Чистяков рассудит «Нижний Новгород» и «Сочи» в матче за право сыграть в РПЛ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Артем Чистяков будет главным арбитром ответного стыкового матча за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне между «Нижним Новгородом» и «Сочи», Сергей Иванов получил назначение на встречу грозненского «Ахмата» против екатеринбургского «Урала», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Нижний Новгород» примет «Сочи» в субботу, 31 мая, встреча начнется в 18:00 мск. Помогать Чистякову в поле будут лайнсмены Андрей Образко и Алексей Ширяев, а также резервный судья Юрий Карпов. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Василий Казарцев и его ассистент Рафаэль Шафеев. В первом матче «Нижний Новгород» добился гостевой победы со счетом 2:1.
Матч «Ахмат» — «Урал» пройдет также 31 мая и начнется в 19:30 мск. С Ивановым будут работать лайнсмены Алексей Лунев, Варанцо Петросян и резервный судья Ранэль Зияков. На VAR арбитрами будут Ян Бобровский и Евгений Буланов. В первом матче «Урал» победил со счетом 2:1.