Чистяков рассудит «Нижний Новгород» и «Сочи» в матче за право сыграть в РПЛ

«Нижний Новгород» примет «Сочи» в субботу, 31 мая, встреча начнется в 18:00 мск. Помогать Чистякову в поле будут лайнсмены Андрей Образко и Алексей Ширяев, а также резервный судья Юрий Карпов. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Василий Казарцев и его ассистент Рафаэль Шафеев. В первом матче «Нижний Новгород» добился гостевой победы со счетом 2:1.