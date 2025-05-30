Эдуард Мор: считаю правильным решение оставить Семака в «Зените» — спады бывают у всех

«Я считаю правильным решение оставить Семака главным тренером “Зенита”. Надо понимать, спады бывают у всех. Возьмите того же Гвардиолу в “Сити” — он провалил сезон. Также “Реал” выступил неудачно, а в прошлом сезоне — “Бавария”. Но это же не говорит о том, что тренеры плохие. Очень сложно всё и всегда выигрывать. Такие переходные периоды бывают у всех. Так долго управлять звёздными игроками очень сложно. Семак их постоянно мотивирует. Я не сомневался, что его оставят в “Зените”, — сказал Мор в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.