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Эдуард Мор: «Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в московский «Локомотив».

Источник: Чемпионат.com

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в московский «Локомотив». Он считает, что это идеальный вариант для продолжения карьеры нападающего.

«Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко. Для «Локомотива» это тоже хороший трансфер. Команда будет играть в два нападающих — Комличенко и Воробьёв. Думаю, в этом случае Сулейманов куда-то уйдёт. А Комличенко будет в Москве на виду, помогать решать задачи «Локомотиву». Такой нападающий нужен. Здесь все в плюсе«, — сказал Мор в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.