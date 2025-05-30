Эдуард Мор: «Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко

«Локомотив» — идеальный вариант продолжения карьеры для Комличенко. Для «Локомотива» это тоже хороший трансфер. Команда будет играть в два нападающих — Комличенко и Воробьёв. Думаю, в этом случае Сулейманов куда-то уйдёт. А Комличенко будет в Москве на виду, помогать решать задачи «Локомотиву». Такой нападающий нужен. Здесь все в плюсе«, — сказал Мор в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.