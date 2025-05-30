Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.51
П2
2.15

Толстиков: победа «Краснодара» — пощёчина не только «Зениту», но и всем московским клубам

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о победе чёрно-зелёных в РПЛ сезона-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о победе чёрно-зелёных в РПЛ сезона-2024/2025. Напомним, «быки» опередили в итоговой таблице «Зенит» на одно очко.

«В отличие от “Зенита”, “Краснодар” стабильно провёл весь сезон. У команды практически не поменялся состав. Точечно усилились летом. Мурад Олегович очень грамотно ротировал футболистов на протяжении всего сезона. Соответственно, чемпионат прошли с минимумом травм. Ключевые игроки на проблемных позициях — Кордоба в атаке и Агкацев в воротах — без повреждений протянули весь сезон до конца, что сыграло самую важную роль в победе “Краснодара”. Мы понимаем, что Кордоба — лучший футболист чемпионата России на сегодняшний день. “Краснодар” без Кордобы — совершенно другой “Краснодар” сегодня. Вряд ли он без Джона бился бы за чемпионство и стал бы первым в итоге. А Стас Агкацев просто потряс. Это великолепный вратарь с большим будущим, который безболезненно заменил Матвея Сафонова и провёл прекрасный сезон. Считаю, что победа “Краснодара” закономерна, и это большая пощёчина не только “Зениту”, но и всем московским клубам — претендентам на первое место, где не было слаженной работы и не хватило ресурса, чтобы быть первыми. ЦСКА поздно оклемался, но они и в чуть более сжатых рамках работают — не так, как “Спартак”, “Зенит” или “Динамо”. Вторую часть сезона армейцы провели хорошо, но этого недостаточно, чтобы биться за чемпионство. Возможно, наградой за трудолюбие и очень качественную игру во второй части чемпионата им станет Кубок России. Хотя у “Ростова” тоже очень крепкая команда», — сказал Толстиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.