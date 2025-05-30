Игрок «Пари НН» Трошечкин: был бы плохой сигнал, если бы «Химкам» всё‑таки дали лицензию

Но есть ещё много других моментов, которые нужно делать правильно. Например, был бы очень плохой сигнал, если бы «Химкам» всё‑таки дали лицензию. Потому что не платить деньги на протяжении долгого времени, а потом получить лицензию… Это был бы сигнал всем руководителям, что так делать можно и всё будет хорошо: игроки будут сами выходить на поле, и это будет прокатывать.