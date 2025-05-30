«Краснодар» начал переговоры с Антоном Заболотным

«Краснодар» начал переговоры с нападающим подмосковных «Химок» Антоном Заболотным после неудачи с трансфером Николая Комличенко из «Ростова». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны находятся в диалоге.