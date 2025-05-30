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«Краснодар» начал переговоры с Антоном Заболотным

«Краснодар» начал переговоры с нападающим подмосковных «Химок» Антоном Заболотным после неудачи с трансфером Николая Комличенко из «Ростова».

Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» начал переговоры с нападающим подмосковных «Химок» Антоном Заболотным после неудачи с трансфером Николая Комличенко из «Ростова». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны находятся в диалоге.

Ранее об интересе «Краснодара» к Заболотному сообщал «РБ Спорт».

Действующий контракт Заболотного с «Химками» рассчитан до 30 июня. С 1 июля футболист станет свободным агентом и сможет присоединиться к любой команде бесплатно.

В минувшем сезоне 33-летний форвард провёл за «Химки» 31 матч. На его счету шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Трансферный ценник игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 750 тыс.