«Нет особых эмоций». Сергей Петров — о проигрыше «Зенитом» чемпионского титула

— Да нет особых эмоций. Это было очень давно, когда я играл в «Зените». В «Краснодаре» я уже 13 лет. Так что… К «Зениту» никаких претензий вообще нет. Я там начинал, играл за дубль. И буду всегда благодарен клубу за всё, что он для меня сделал. Но так получилось, что выступаю уже долгое время за «Краснодар» и с ним добился всех своих успехов. Это футбол — так бывает, что ты меняешь команды, — приводит слова Петрова «Известия».