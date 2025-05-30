Александр Мостовой: ЦСКА — фаворит, но «Ростов» не просто так в Суперфинале Кубка России

«На первый взгляд фаворит — ЦСКА, но “Ростов” не просто так в Суперфинале Кубка России. “Спартак” тоже был фаворитом в очном матче с ростовчанами, но теперь “Ростов” играет в финале. Поставлю 55 на 45 в пользу ЦСКА, потому что они играют в Москве, в “Лужниках”. У армейцев больше опыта и трофеев, но у ростовчан будет запредельная мотивация», — сказал Мостовой в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.