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Александр Мостовой: ЦСКА — фаворит, но «Ростов» не просто так в Суперфинале Кубка России

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов».

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

«На первый взгляд фаворит — ЦСКА, но “Ростов” не просто так в Суперфинале Кубка России. “Спартак” тоже был фаворитом в очном матче с ростовчанами, но теперь “Ростов” играет в финале. Поставлю 55 на 45 в пользу ЦСКА, потому что они играют в Москве, в “Лужниках”. У армейцев больше опыта и трофеев, но у ростовчан будет запредельная мотивация», — сказал Мостовой в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.