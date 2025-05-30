Александр Мостовой собрал символическую сборную сезона РПЛ

Бывший футболист сборных России и СССР, а также «Бенфики», «Спартака», «Кана», «Страсбурга», «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ. Он выбрал схему 4−2−3−1.