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Александр Мостовой собрал символическую сборную сезона РПЛ

Бывший футболист сборных России и СССР, а также «Бенфики», «Спартака», «Кана», «Страсбурга», «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист сборных России и СССР, а также «Бенфики», «Спартака», «Кана», «Страсбурга», «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ. Он выбрал схему 4−2−3−1.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Мойзес (ПФК ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Витор Тормена («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»).

Полузащитники: Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).

Нападающие: Лусиано Гонду («Зенит»).