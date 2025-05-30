В «Зените» отреагировали на информацию о желании Максима Глушенкова покинуть клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о желании атакующего полузащитника команды Максима Глушенкова покинуть клуб. Сообщалось, что Глушенков может вернуться в «Локомотив» или в «Крылья Советов», за которые он выступал ранее. В завершившемся сезоне Максим провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и сделал две результативные передачи.