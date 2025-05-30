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«Я долго не мог понять — почему? Так толком и не понял». Осинькин — впервые о скандальной отставке из «Крыльев»

Так и не понял, что пошло не так.

Источник: vk.com/fckssamara

Игорь Осинькин официально покинул «Крылья Советов». Весь год, что в Самаре шла смена власти, главный клуб региона трясло — и в частности Осинькина. Несколько раз главный тренер был близок к увольнению — как говорили, этому мешала большая неустойка за разрыв контракта (зарплата по нему, как сообщалось — восемь миллионов рублей).

Зимой Осинькин сохранил должность. «Крылья» выдержали в Краснодаре (1:1), разгромили дома «Локомотив» (5:1) и победили двух конкурентов в борьбе за выживание, «Химки» и «Оренбург» — и обезопасили себя даже от стыков. Говорят, Осинькин был готов на сокращение зарплаты, новый инвестор поставил руководство клуба перед выбором: сохранить главного тренера или закрыть часть долга, но заменить Осинькина.

Корреспондент Sport24 Андрей Бабич связался с Осинькиным.

— Как прошли ваши первые дни после расставания с «Крыльями Советов»?

— Дни еще не прошли — я прилетел из Самары в Москву только сегодня в час ночи. Вчера была встреча с губернатором, где я получил определенные документы. До этого — внутренние мероприятия, встреча с болельщиками. И рядом с нею ничего не стоит.

— Встреча прошла эмоционально?

— Не то слово! Много людей, большое количество приятных слов. Но я уже в Москве, страница перевернута. Самара — часть моей жизни, но сейчас потихоньку готовлюсь к тому, чтобы искать другую дорожку.

— Болельщики до последнего надеялись, что вы останетесь в «Крыльях». Как принималось решение?

— Читал в СМИ о встречах, на которых решалось мое будущее. До меня и другие слухи доходили. В целом, очень долгое время мне ничего не предлагалось. После этого было два разговора с [гендиректором «Крыльев»] Робертом Тер-Абрамяном и [его заместителем] Русланом Пименовым, где они обозначали свои возможности и желания. Но это было не предложение [контракта], а договор о намерениях — готов ли я разговаривать.

— Были готовы?

— Да, отвечал согласием. Был один разговор, после которого у клуба изменились возможности. Затем второй разговор непосредственно перед последним туром. Я не говорил «нет» — а соглашался на то, что мне говорили. Но это были просто разговоры, а не контрактные вещи. Тем более, клуб в сложной ситуации, был вопрос с лицензированием.

— Были сомнения, что «Крылья» его пройдут?

— Как раз нет. Мы понимали: проблему решат. Но это немножко поддавливало. Все это происходило примерно в одно и то же время.

— Что было потом?

— После игры в Воронеже я все понимал. Все прошло культурно, цивильно и с уважением ко всем сторонам.

— Понимаете причину, по которой руководство «Крыльев» не сделало вам официального предложения?

— Не знаю. Можно что-то говорить, догадываться. Думаю, суть в том, что настала пора каждому идти отдельной дорогой. Сейчас полоскать эту тему нет смысла. Всегда бывает, что на каком-то этапе наступает недостаточное взаимопонимание. Здесь, видимо, оно было. Хотя даже я долгое время не мог понять — почему?

— В итоге поняли?

— Могу только догадываться. Но толком не понял.

— Какой период работы в «Крыльях» — самый памятный для вас?

— Выделю первый сезон. Да, он был в Первой лиге, но был настолько мощным и ярким, что послужил базой для всех наших дальнейших выступлений. Сезон-20/21 был очень сильным — горжусь результатам, футболистами и всеми, с кем мы тогда работали. И, если честно, выделил бы минувший сезон.

— Серьезно?

— Настолько он был турбулентный! Дуло отовсюду, трясло везде. И нам в этот момент говорят: «Что-то “Крылья” неровно играют». А я горжусь тем, что мы нашли в себе силы и смогли закончить сезон на 10-м месте. Это очень значимо! Сейчас все пошли своей дорогой, и мы можем смело сказать: «Каждый сделал свое дело». Этим сезоном можно быть довольным.

— Работать в турбулентности — каково это?

— Вопросов психологии и реабилитации футболистов и клуба было больше, чем вопросов собственно футбола. Конечно, игре это мешало. Но мне приятно, что мы с этим справились.

— Сейчас планируете отдохнуть? Или готовы сразу принять новый клуб?

— Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть. Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я еще не получал.

Андрей Бабич