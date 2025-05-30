«Я долго не мог понять — почему? Так толком и не понял». Осинькин — впервые о скандальной отставке из «Крыльев»

— Читал в СМИ о встречах, на которых решалось мое будущее. До меня и другие слухи доходили. В целом, очень долгое время мне ничего не предлагалось. После этого было два разговора с [гендиректором «Крыльев»] Робертом Тер-Абрамяном и [его заместителем] Русланом Пименовым, где они обозначали свои возможности и желания. Но это было не предложение [контракта], а договор о намерениях — готов ли я разговаривать.