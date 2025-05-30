«Издевательство над спортом»: олимпийский чемпион о Дзюбе в Госдуме

«Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, [олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана] Журова там уже состарилась», — заявил он.