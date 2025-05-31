Убыток футбольного клуба «Спартак» в 2024 году стал самым большим среди клубов РПЛ

Убыток красно-белых по итогам 2024 года составил 2,618 млрд рублей до налогообложения. В тройку самых убыточных клубов лиги в прошлом году вошли московский «Локомотив» (1,076 млрд рублей) и подмосковные «Химки» (587,86 млн рублей).