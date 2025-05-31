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Убыток футбольного клуба «Спартак» в 2024 году стал самым большим среди клубов РПЛ

Убыток московского клуба составил 2,618 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» стал клубом с самым большим убытком по итогам 2024 года среди команд Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Финансовый отчет клубов опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.

Убыток красно-белых по итогам 2024 года составил 2,618 млрд рублей до налогообложения. В тройку самых убыточных клубов лиги в прошлом году вошли московский «Локомотив» (1,076 млрд рублей) и подмосковные «Химки» (587,86 млн рублей).

Самым прибыльным клубом по итогам 2024 года стал «Краснодар» (13,052 млрд рублей). Второе место по этому показателю занял тольяттинский «Акрон» (364,098 млн рублей), третье — казанский «Рубин» (217,27 млн рублей).

В 2023 году самым прибыльным клубом также стал «Краснодар» (11,96 млрд рублей). Клубом с самым большим убытком был московский ЦСКА (1,52 млрд рублей).