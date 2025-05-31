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Данни считает, что любовь к футболу позволит Дзюбе поиграть еще год-два

Бывший партнер форварда по «Зениту» отметил его хорошую форму.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба продолжает карьеру из-за любви к футболу. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Мигель Данни.

В марте Дзюба забил в матче с самарскими «Крыльями Советов», благодаря чему вышел на первое место по количеству голов среди российских футболистов. Он обошел по этому показателю Александра Кержакова, в активе которого 233 гола. Также Дзюба с 31 голом стал лучшим бомбардиром сборной России, обойдя Кержакова. Сейчас в его активе 240 мячей.

«Я знаю, что Артем побил два рекорда, списывались. Не знаю, сколько еще сможет играть, — сказал Данни. — Но он очень хорош как игрок, как человек. Артем чувствует себя хорошо, забивает голы, он любит футбол. Поэтому год-два еще может поиграть. Для меня не сюрприз, что он еще продолжает играть, он всегда хорошо тренировался, был хорошим футболистом».

Дзюба играл с Данни в «Зените» с 2015 по 2017 год.