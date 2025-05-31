Данни считает, что любовь к футболу позволит Дзюбе поиграть еще год-два

«Я знаю, что Артем побил два рекорда, списывались. Не знаю, сколько еще сможет играть, — сказал Данни. — Но он очень хорош как игрок, как человек. Артем чувствует себя хорошо, забивает голы, он любит футбол. Поэтому год-два еще может поиграть. Для меня не сюрприз, что он еще продолжает играть, он всегда хорошо тренировался, был хорошим футболистом».