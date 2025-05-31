Митрофанов не видит экономических предпосылок для увеличения числа клубов в РПЛ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Экономических предпосылок для увеличения числа клубов в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18 или 20 сейчас нет. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Занявшие 12-е место в турнирной таблице РПЛ «Химки» не получили лицензию для выступления в следующем сезоне. Ранее Митрофанов сообщил журналистам, что по итогам стыковых матчей исполком РФС вынесет решение, кто заменит «Химки», исходя из позиций РПЛ и Футбольной национальной лиги.
«Я считаю, что вероятность того, что исполком РФС примет решение оставить в РПЛ 15 команд, нулевая. Останется 16», — сказал Митрофанов.
«Утром в пятницу проводил совещание с департаментом сборных команд, где тренеры сборных, в частности, высказывали просьбу, чтобы соревнования Первой и Второй лиг не проводились во время пауз сборных. Ведь если в первую сборную оттуда не вызывают, то в молодежной сборной футболисты ФНЛ играют. Мы как раз анализировали варианты календаря в других лигах. Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18−20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», — добавил Митрофанов.
В первых стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне екатеринбургский «Урал» дома обыграл грозненский «Ахмат» (2:1), «Пари Нижний Новгород» на выезде оказался сильнее «Сочи» (2:1). Ответные игры пройдут 31 мая на поле клубов РПЛ.