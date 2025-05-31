Митрофанов не видит экономических предпосылок для увеличения числа клубов в РПЛ

«Утром в пятницу проводил совещание с департаментом сборных команд, где тренеры сборных, в частности, высказывали просьбу, чтобы соревнования Первой и Второй лиг не проводились во время пауз сборных. Ведь если в первую сборную оттуда не вызывают, то в молодежной сборной футболисты ФНЛ играют. Мы как раз анализировали варианты календаря в других лигах. Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18−20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», — добавил Митрофанов.