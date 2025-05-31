Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Митрофанов не видит экономических предпосылок для увеличения числа клубов в РПЛ

Генсек РФС считает, что в следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд.

Источник: Роман Пименов/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Экономических предпосылок для увеличения числа клубов в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18 или 20 сейчас нет. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Занявшие 12-е место в турнирной таблице РПЛ «Химки» не получили лицензию для выступления в следующем сезоне. Ранее Митрофанов сообщил журналистам, что по итогам стыковых матчей исполком РФС вынесет решение, кто заменит «Химки», исходя из позиций РПЛ и Футбольной национальной лиги.

«Я считаю, что вероятность того, что исполком РФС примет решение оставить в РПЛ 15 команд, нулевая. Останется 16», — сказал Митрофанов.

«Утром в пятницу проводил совещание с департаментом сборных команд, где тренеры сборных, в частности, высказывали просьбу, чтобы соревнования Первой и Второй лиг не проводились во время пауз сборных. Ведь если в первую сборную оттуда не вызывают, то в молодежной сборной футболисты ФНЛ играют. Мы как раз анализировали варианты календаря в других лигах. Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18−20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», — добавил Митрофанов.

В первых стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне екатеринбургский «Урал» дома обыграл грозненский «Ахмат» (2:1), «Пари Нижний Новгород» на выезде оказался сильнее «Сочи» (2:1). Ответные игры пройдут 31 мая на поле клубов РПЛ.