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Стало известно о миллиардных тратах «Спартака» на выплаты агентам

Московский футбольный клуб «Спартак» потратил более миллиарда рублей на выплаты агентам и посредникам за последний год. Об этом стало известно Sport Baza.

Источник: РИА "Новости"

Красно-белые в ходе лицензирования предоставили в Российский футбольный союз (РФС) отчет, в котором указано, что представителям игроков и посредникам было выплачено 1 миллиард и 165 миллионов рублей. На втором месте по таким тратам столичный ЦСКА с 535 миллионами. Тройку замыкает «Краснодар» (514 миллионов).

Ранее стало известно о том, что «Спартак» стал самым убыточным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). Убыток клуба составил 2,61 миллиарда рублей до налогообложения.

24 мая чемпионом России по футболу впервые в истории стал «Краснодар». «Горожане» в заключительном туре разгромили московское «Динамо».