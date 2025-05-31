«Сочи» вернулся в РПЛ! «Пари НН» провалил стыки, но не вылетит?

Регламентный вопрос и исчезнувший Морено
Эти стыки точно войдут в историю. Невыдача лицензии «Химкам» сильно упростила расклады для «Пари НН» — еще в среду стало понятно, что месту нижегородцев в РПЛ, вероятно, ничего не угрожало при любом исходе противостояния с «Сочи».
Все из-за проблем «Химок», которые не прошли процедуру лицензирования и в следующем сезоне не выступят в премьер-лиге. Согласно регламенту РФС подмосковная команда будет заменена другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. Однако приоритет сохраняется у представителей элитной лиги.
Так что на фоне новостей о беспроигрышном (ну почти — ведь формально решение еще не принято) положении нижегородцев главной интригой было выступление «Сочи». У южан никакой подстраховки не нашлось и выгрызать место в РПЛ надо было своими силами. Тем удивительнее, что накануне важнейшего матча команда рассталась с Робертом Морено.
Вернее, так гласили инсайды. За день до встречи Legalbet сообщил об увольнении, а Metaratings уточнил — Морено в перерыве первого стыкового матча (1:2) поссорился со спортивным директором Андреем Орловым, и за это будет отправлен в отставку.
Еще удивительнее все стало выглядеть, когда Морено действительно не прибыл в Нижний Новгород на ответную игру. Кроме того, вместе с ним не приехали два помощника.
Впрочем, объяснение нашлось — по данным «Матч ТВ», неявку Морено и помощников в «Сочи» объяснили «семейными обстоятельствами». При этом публично клуб ситуацию вообще никак не комментировал — в социальных сетях накануне матча обошлись без анонсов.
Доминирование
Что удивительно, отсутствие испанца вообще не помешало южанам — можно даже сказать, пошло на пользу, если сравнивать с первым матчем. Начало встречи прошло спокойно и без явного преимущества одной из команд, но уже на 21-й минуте сочинцы вырвались вперед усилиями Заики. Гости отлично разыграли угловой, а защитник оказался точен в завершении.
Правда, вскоре сочинцы едва не остались в меньшинстве: за нарушение на Грулеве удаление заработал Абердин. Но после вмешательства ВАР судья Артем Чистяков заменил красную карточку на желтую, и игра продолжилась в равных составах.
А в добавленное к первому тайму время гости заработали пенальти, который реализовал Мартин Крамарич.
Счет 2:0 уже устраивал «Сочи», но на перерыв команда ушла, фактически нокаутировав нижегородцев. Крамарич оформил дубль, расстреляв ворота Медведева, и сделал роскошную заявку южан на возвращение в РПЛ.
Отыграться не получилось
Все, на что хватило «Пари НН» во втором тайме, — гол Боселли с пенальти на 84-й минуте.
«Сочи» выглядел гораздо увереннее и спокойно удержал комфортный счет.
1:3 в ответном матче, 3:4 по сумме двух встреч — команда Виктора Гончаренко уступает в стыковых матчах, но может остаться в лиге вместо «Химок». Окончательное решение примет исполком РФС.
Пока же поздравляем «Сочи» с возвращением в элиту — ответную игру в Нижнем Новгороде южане провели на потрясающем уровне.
Артем Белинин