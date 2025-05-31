«Сочи» вернулся в РПЛ! «Пари НН» провалил стыки, но не вылетит?

Так что на фоне новостей о беспроигрышном (ну почти — ведь формально решение еще не принято) положении нижегородцев главной интригой было выступление «Сочи». У южан никакой подстраховки не нашлось и выгрызать место в РПЛ надо было своими силами. Тем удивительнее, что накануне важнейшего матча команда рассталась с Робертом Морено.