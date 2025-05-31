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Максим Самородов помог «Ахмату» сохранить место в РПЛ

В ответном матче плей-офф за право выступать в сезоне-2025/26 российской премьер-лиги «Ахмат» на своем поле одержал победу над «Уралом» — 2:0. По сумме двух встреч итоговый счет — 3:2 в пользу грозненской команды, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ахмат"

Первый гол был забит на 51-й минуте после назначенного пенальти, который реализовал форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Заключительный аккорд встречи прозвучал на 90+3-й минуте, когда полузащитник Даниил Зорин удвоил преимущество хозяев поля.

В первом матче екатеринбургский клуб добился минимальной победы 2:1, однако по сумме двух встреч этого результата оказалось недостаточно для выхода в элиту российского футбола.

По итогам сезона-2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ, тогда как «Урал» стал четвертым в первой лиге. Теперь «Ахмат» продолжит выступления в российской премьер-лиге, а «Урал» останется в нижнем дивизионе.

Казахстанский нападающий Максим Самородов отыграл полный матч в стартовом составе «Ахмата» и сможет вновь выступить в РПЛ в сезоне-2025/26.