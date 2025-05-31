Максим Самородов помог «Ахмату» сохранить место в РПЛ

По итогам сезона-2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ, тогда как «Урал» стал четвертым в первой лиге. Теперь «Ахмат» продолжит выступления в российской премьер-лиге, а «Урал» останется в нижнем дивизионе.