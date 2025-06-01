Кирилл Заика: Я был причастен к вылету клуба из РПЛ и хотелось исправить ситуацию

Футбольный клуб «Сочи» возвращается в РПЛ после прошлогоднего вылета. На этой неделе финишировавший пятым в первой лиге южный коллектив стал сильнейшим в переходных матчах с занявшим 13-е место в премьер-лиге «Пари Нижний Новгород». Проиграв 28 мая у дома первую игру со счетом 1:2, сочинцы 31 мая взяли верх в гостях 3:1 и по сумме двух матчей победили.
В интервью «Известиям» один из старожилов клуба, выступающий за него с 2018 года 32-летний полузащитник Кирилл Заика поделился эмоциями от успеха, объяснил, почему не ушел из «Сочи» после прошлогоднего вылета. А также рассказал, как на команду повлияла ситуация с лицензированием клубов в РФС, в результате которого «Химки» из-за финансовых проблем не допущены до соревнований в РПЛ на следующий сезон, их место может занять «Пари Нижний Новгород» даже после поражения в стыках, а занявший третье место (дающее право играть в переходных матчах) новороссийский «Черноморец» не был допущен до стыков из-за несоответствия критериям РПЛ своего стадиона, в результате чего туда с пятого места попал «Сочи».
— После домашних 1:2 от «Пари НН» верили, что можете так перевернуть ситуации в переходных матчах?
— Конечно, верили. Если бы мы вышли на ответный матч без веры, то, наверно, не было бы 3:0 в нашу пользу в первом тайме. Мы отталкивались от первой игры, в которой до удаления (на 38-й минуте первого матча нападающий «Сочи» Владимир Писарский получил красную карточку при счете 1:0 в пользу своей команды. — «Известия») мы показали очень хороший футбол, чего не было в течение всего сезона. Но на последние матчи команда собралась и показала то, что должна была показывать всегда.
— Как повлияло на команду то, что после первого переходного матча ее покинул главный тренер Роберт Морено с официальной формулировкой «по семейным обстоятельствам»?
— Никак. Мы концентрировались на игре и убрали всю лишнюю информацию из головы.
— Перед сезоном настраивались на прямой выход в РПЛ?
— Конечно, всегда хочется лучшего. Но есть обстоятельства. То, что мы не вышли напрямую, а через стыки, должно нас научить многому. Тому, что надо собираться и концентрироваться с первой игры. Не оставлять ничего на потом, а у нас такое было в течение всего сезона — много ошибок мы допустили. То, что вышли в РПЛ сейчас, по итогам стыков, мы должны ценить еще больше.
— На вас была особая ответственность как на одном из игроков, оставшихся в «Сочи» после прошлогоднего вылета из РПЛ?
— Ну, конечно. Я принял решение остаться в команде, хотя год назад у меня закончился контракт с «Сочи». Но решил быть с командой до конца, в тяжелые для нее моменты. Наверно, в этом и проявляется твое отношение к клубу. Поэтому рад, что мы выполнили задачу. И, наверно, я с «Сочи» уже до конца.
— До конца карьеры?
— Хотелось бы так. (Улыбается.).
— Год назад после вылета «Сочи» в первую лигу много было вариантов уйти в клуб РПЛ?
— Немного, но варианты были. Всё равно принял правильное решение остаться в «Сочи» — по совести поступил. Я был причастен к вылету клуба из РПЛ и хотелось исправить эту ситуацию. Так и получилось.
— На вашу команду влияла ситуация с лицензированием клубов — с недопуском «Химок» до следующего сезона РПЛ, недопуском «Черноморца» до стыков?
— Конечно. Очень много информации ходило вокруг. Избавиться от нее в современном мире, наверно, очень тяжело. Очень много прессы, разговоров и всего остального. Но тем не менее мы со всем этим справились. Теперь всё забудется, и мы будем готовиться к премьер-лиге.
— Как реагировали на слухи, что «Черноморец» не получил лицензию из-за того, что «Сочи» не разрешил ему свой стадион «Фишт» заявить в качестве резервного?
— Обидно не обидно… Я концентрировался на своих действиях, а не на действиях других людей. У меня и у команды была цель — выйти в РПЛ. Я должен был сделать всё, что требуется. Мы это и сделали.
— Матч последнего тура в первой лиге вы, «Сочи», играли в гостях с «Черноморцем» и проиграли 1:2, выпустив на поле далеко не основной состав. Многие думают, что вы то ли берегли силы перед переходными матчами, то ли хотели попасть в них именно на «Пари НН», посчитав, что против него шансов на успех больше, чем против «Ахмата».
— Это же не мы говорили, а люди вокруг говорят. Слушать их и отвечать за их слова я не буду.
— Почему тогда проиграли в Новороссийске? Просто знали, что попадете в стыки с пятого места и не надо цепляться за место в четверке?
— Идите к Морено и спросите у него, почему он поставил такой состав. Это тренер решает.
— Он уже уехал. Как я его спрошу?
— Наверно, уже уехал.
— Вам, кстати, объяснили его уход?
— Не знаю. У меня была игра. От игры до игры было два дня. И забивать голову лишней информацией я не хотел.
— Нынешнему «Сочи» сильно надо усиливаться перед сезоном в РПЛ?
— Всегда надо усиливаться и добавлять свежую кровь. Но это дело тренерского штаба и руководства клуба, как они видят дальнейший состав команды. Мое дело — выходить на поле и пахать. Играть за клуб и добиваться результата.
Алексей Фомин