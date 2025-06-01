Кирилл Заика: Я был причастен к вылету клуба из РПЛ и хотелось исправить ситуацию

В интервью «Известиям» один из старожилов клуба, выступающий за него с 2018 года 32-летний полузащитник Кирилл Заика поделился эмоциями от успеха, объяснил, почему не ушел из «Сочи» после прошлогоднего вылета. А также рассказал, как на команду повлияла ситуация с лицензированием клубов в РФС, в результате которого «Химки» из-за финансовых проблем не допущены до соревнований в РПЛ на следующий сезон, их место может занять «Пари Нижний Новгород» даже после поражения в стыках, а занявший третье место (дающее право играть в переходных матчах) новороссийский «Черноморец» не был допущен до стыков из-за несоответствия критериям РПЛ своего стадиона, в результате чего туда с пятого места попал «Сочи».