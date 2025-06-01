Максим Шнапцев: «Победа “Ахмата” дает “Пари НН” больше шансов остаться в РПЛ»

Футболисты «Пари Нижний Новгород» проиграли дома ответный переходный матч чемпионата России за право выступать в следующем сезоне в РПЛ. 31 мая они уступили выходцу из первой лиги «Сочи» со счетом 1:3. Тремя днями ранее нижегородцы победили в гостях в первой игре 2:1, но теперь по сумме двух встреч должны вылететь из РПЛ. Тем не менее, вопреки обыкновению, в этом году поражение в стыках еще не означает вылет. Дело в том, что на этой неделе РФС не выдал «Химкам» лицензию на выступление в следующем розыгрыше Премьер-лиги.
Подмосковный клуб финишировал в чемпионате 12-м, что давало ему право остаться в РПЛ без переходных матчей, но огромные долги химчан вынудили РФС отказать им в лицензии. О том, какая команда заменит «Химки» в Премьер-лиге, решение должен принять исполком или бюро исполкома РФС. Генсек организации Максим Митрофанов заявил, что вопрос решат, «принимая во внимание все обстоятельства, в том числе результаты переходных матчей». Эта формулировка дает возможность для разных прогнозов касательно судьбы «Пари НН» — его вылета из РПЛ или сохранения там вместо «Химок».
В интервью «Известиям» футболист «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о причинах неудач команды в сезоне и стыках, предположил, при каких обстоятельствах клуб может остаться в РПЛ, а также отказался комментировать взаимоотношения с руководством нижегородцев и изъявил желание найти вариант с большей игровой практикой.
— Можете объяснить, что случилось в ответном матче с «Сочи»?
— Показалось, что как будто «Сочи» больше хотел победить. Может быть, не хватило где-то концентрации. Не знаю, поскольку не играл в этом матче, был в запасе. Надо спрашивать у тех, кто играл.
— По вашим ощущениям, история с невыдачей лицензии «Химкам» повлияла на настрой «Пари НН» на стыки?
— Я думаю, 100% повлияла.
— С чем связываете то, что «Пари НН» в принципе весь сезон был в нижней части таблице и в итоге проиграл стыки?
— Тяжело судить. Не знаю. Не хочу ничего лишнего сейчас говорить. Потом, может быть, на свежую голову, оценю это как-нибудь.
— Читали высказывания РФС о том, как будут решать, кто заменит «Химки» в РПЛ?
— Да.
— Поняли, из каких критериев футбольное начальство будет исходить?
— Можно только догадываться. Я думаю, сейчас от ответного матча «Ахмата» с «Уралом» многое будет зависеть. Думаю, нам намного выгодней, чтобы «Ахмат» победил (интервью состоялось за полчаса до начала другого стыкового матча между «Ахматом» и «Уралом», в итоге «Ахмат» победил и остался в РПЛ. — «Известия»). Тогда у нас намного больше будет шансов остаться в Премьер-лиге.
— Вы очень мало играли в прошедшем сезоне, хотя во второй половине позапрошлого чемпионата сумели закрепиться в составе. И по ходу сезона не хотели касаться темы взаимоотношений с руководством клуба.
— И сейчас не буду касаться. Точно сейчас не тот случай.
— Взаимоотношения с руководством клуба не будете комментировать?
— Точно ничего не буду об этом говорить, чтобы не поплатиться потом за это.
— Даже о всплывших в сентябре в Telegram-каналах ПДФ-файлов, где была концепция развития команды на этот сезон и анализ состава, в которой Александр Удальцов якобы предлагал расторгнуть с вами контракт из-за того, что вас не принимает коллектив?
— Вообще ничего не хочу об этом говорить.
— Думаете теперь о своем будущем?
— Сейчас посмотрим. Будем разговаривать с руководством.
— Контракт с «Пари НН» у вас когда заканчивается?
— Через два года.
— Нет ощущения, что, если и дальше будете так мало играть, то надо пытаться или в аренду уходить, или вообще полноценно покидать клуб?
— Да, есть. 100%. Меня не устраивает мое нынешнее положение. Я молодой футболист. И если еще год так посижу в запасе, то можно с футболом заканчивать. Поэтому будем сейчас общаться с руководством. Аренда, полноценный трансфер или остаться в «Пари НН» — без разницы. Главное, чтобы была игровая практика.
Алексей Фомин