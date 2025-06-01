Максим Шнапцев: «Победа “Ахмата” дает “Пари НН” больше шансов остаться в РПЛ»

Футболисты «Пари Нижний Новгород» проиграли дома ответный переходный матч чемпионата России за право выступать в следующем сезоне в РПЛ. 31 мая они уступили выходцу из первой лиги «Сочи» со счетом 1:3. Тремя днями ранее нижегородцы победили в гостях в первой игре 2:1, но теперь по сумме двух встреч должны вылететь из РПЛ. Тем не менее, вопреки обыкновению, в этом году поражение в стыках еще не означает вылет. Дело в том, что на этой неделе РФС не выдал «Химкам» лицензию на выступление в следующем розыгрыше Премьер-лиги.