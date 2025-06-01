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Максим Шнапцев: «Победа “Ахмата” дает “Пари НН” больше шансов остаться в РПЛ»

Футболист «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев — о ситуации с распределением мест в элитном дивизионе, поражении в стыковых матчах от «Сочи» и недовольстве своим игровым временем в сезоне.

Источник: Соцсети

Футболисты «Пари Нижний Новгород» проиграли дома ответный переходный матч чемпионата России за право выступать в следующем сезоне в РПЛ. 31 мая они уступили выходцу из первой лиги «Сочи» со счетом 1:3. Тремя днями ранее нижегородцы победили в гостях в первой игре 2:1, но теперь по сумме двух встреч должны вылететь из РПЛ. Тем не менее, вопреки обыкновению, в этом году поражение в стыках еще не означает вылет. Дело в том, что на этой неделе РФС не выдал «Химкам» лицензию на выступление в следующем розыгрыше Премьер-лиги.

Подмосковный клуб финишировал в чемпионате 12-м, что давало ему право остаться в РПЛ без переходных матчей, но огромные долги химчан вынудили РФС отказать им в лицензии. О том, какая команда заменит «Химки» в Премьер-лиге, решение должен принять исполком или бюро исполкома РФС. Генсек организации Максим Митрофанов заявил, что вопрос решат, «принимая во внимание все обстоятельства, в том числе результаты переходных матчей». Эта формулировка дает возможность для разных прогнозов касательно судьбы «Пари НН» — его вылета из РПЛ или сохранения там вместо «Химок».

В интервью «Известиям» футболист «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о причинах неудач команды в сезоне и стыках, предположил, при каких обстоятельствах клуб может остаться в РПЛ, а также отказался комментировать взаимоотношения с руководством нижегородцев и изъявил желание найти вариант с большей игровой практикой.

— Можете объяснить, что случилось в ответном матче с «Сочи»?

— Показалось, что как будто «Сочи» больше хотел победить. Может быть, не хватило где-то концентрации. Не знаю, поскольку не играл в этом матче, был в запасе. Надо спрашивать у тех, кто играл.

— По вашим ощущениям, история с невыдачей лицензии «Химкам» повлияла на настрой «Пари НН» на стыки?

— Я думаю, 100% повлияла.

— С чем связываете то, что «Пари НН» в принципе весь сезон был в нижней части таблице и в итоге проиграл стыки?

— Тяжело судить. Не знаю. Не хочу ничего лишнего сейчас говорить. Потом, может быть, на свежую голову, оценю это как-нибудь.

— Читали высказывания РФС о том, как будут решать, кто заменит «Химки» в РПЛ?

— Да.

— Поняли, из каких критериев футбольное начальство будет исходить?

— Можно только догадываться. Я думаю, сейчас от ответного матча «Ахмата» с «Уралом» многое будет зависеть. Думаю, нам намного выгодней, чтобы «Ахмат» победил (интервью состоялось за полчаса до начала другого стыкового матча между «Ахматом» и «Уралом», в итоге «Ахмат» победил и остался в РПЛ. — «Известия»). Тогда у нас намного больше будет шансов остаться в Премьер-лиге.

— Вы очень мало играли в прошедшем сезоне, хотя во второй половине позапрошлого чемпионата сумели закрепиться в составе. И по ходу сезона не хотели касаться темы взаимоотношений с руководством клуба.

— И сейчас не буду касаться. Точно сейчас не тот случай.

— Взаимоотношения с руководством клуба не будете комментировать?

— Точно ничего не буду об этом говорить, чтобы не поплатиться потом за это.

— Даже о всплывших в сентябре в Telegram-каналах ПДФ-файлов, где была концепция развития команды на этот сезон и анализ состава, в которой Александр Удальцов якобы предлагал расторгнуть с вами контракт из-за того, что вас не принимает коллектив?

— Вообще ничего не хочу об этом говорить.

— Думаете теперь о своем будущем?

— Сейчас посмотрим. Будем разговаривать с руководством.

— Контракт с «Пари НН» у вас когда заканчивается?

— Через два года.

— Нет ощущения, что, если и дальше будете так мало играть, то надо пытаться или в аренду уходить, или вообще полноценно покидать клуб?

— Да, есть. 100%. Меня не устраивает мое нынешнее положение. Я молодой футболист. И если еще год так посижу в запасе, то можно с футболом заканчивать. Поэтому будем сейчас общаться с руководством. Аренда, полноценный трансфер или остаться в «Пари НН» — без разницы. Главное, чтобы была игровая практика.

Алексей Фомин