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ЦСКА хочет талант из Бразилии, футболист сборной России ушел из «Зенита», будущее Де Брейне. Трансферы и слухи дня

Свежее к утру.

Источник: Sport24

Что в России

«Балтика» объявила о переходе Стефана Ковача

Источник: ФК "Балтика"

«Балтика» объявила о переходе из «Партизана» боснийского полузащитника Стефана Ковача.

Клуб из Калининграда подписал с 26-летним хавбеком контракт сроком до 5 июня 2030 года.

Как указано на портале Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 млн евро.

Ковач провел за «Партизан» 33 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. В Сербии футболист также выступал за «Чукарички», где сыграл 183 матча (20 голов и 14 ассистов).

«Балтика» по итогам сезона-2024/25 вернулась в российскую Премьер-лигу.

Президент «Урала»: «Думаю, ни Шатов, ни Томаров не останутся в тренерском штабе»

Источник: ФК "Урал"

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Ахмата» (2:1, 0:2) в стыковых матчах за место в РПЛ отметил, что Сергей Томаров и Олег Шатов вряд ли продолжат руководить екатеринбургской командой в следующем сезоне.

В завершившемся сезоне Первой лиги «Урал» занял 4-е место, но не смог переиграть «Ахмат» в переходных матчах.

— Тренерский штаб останется на следующий сезон?

 — Думаю, что нет.

— Ни Шатов, ни Томаров?

— Нет, — цитирует Иванова «Матч ТВ».

ЦСКА предложил за хавбека «Сан-Паулу» 8 млн евро

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника бразильского клуба «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.

Как сообщает UOL, московский клуб выступил с предложением по трансферу игрока за 8 млн евро.

По данным источника, бразильский клуб оценивает потенциальную стоимость 20-летнего хавбека выше той суммы, которую предлагает российский клуб.

Действующий контракт Алвеса и «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года.

«Зенит» объявил об уходе воспитанника клуба Дмитрия Чистякова

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

«Зенит» объявил об уходе защитника Дмитрия Чистякова.

Воспитанник сине-бело-голубых ушел из петербургского клуба в связи с окончанием контракта.

31-летний Чистяков провел за «Зенит» 90 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи, стал четырехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка России.

«Футбольный клуб “Зенит” благодарит Дмитрия Чистякова за преданность сине-бело-голубым цветам и вклад в наши общие победы! Спасибо за все и удачи, Дима!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее Чистяков выступал в РПЛ за «Ростов» и «Сочи».

Что в Европе

«Из рая я попал в ад, но футбол преподнес мне подарок». Антони попрощался с «Бетисом» и вернется в «МЮ»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в соцсетях объявил об уходе из «Бетиса», за который выступал на правах аренды.

«Жизнь увела меня далеко от фавел. Я уехал из Бразилии, играл в Нидерландах, Англии… Я прошел путь от ребенка до отца. Многое изменилось… но футбол всегда оставался моим пристанищем, пока однажды все не рухнуло. Из рая в ад. Мяч перестал попадать в сетку, радость угасла, мой мир потускнел, и я начал сомневаться в себе, своем таланте и страсти к игре. Вот тогда футбол преподнес мне подарок: “Бетис”.

Когда я приехал сюда, я не знал, чего ожидать. Но даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что обрету что-то подобное. С первого шага в этом клубе я почувствовал что-то иное. Это было как возвращение домой, словно я заново открыл ту часть себя, которую считал потерянной. С вами я снова начал улыбаться. С вами стал ребенком, которым был раньше: тем, кто любил футбол всем сердцем. С вами футбол снова стал любовью. Настоящей любовью. Спасибо, «Бетис», — сказал Антони в видеообращении.

25-летний бразилец выступал за «Бетис» с января 2025 года. В 26 матчах он отметился 9 голами и 5 ассистами во всех турнирах.

Контракт Антони с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.

Гасперини объявил об уходе из «Аталанты» после 9 лет работы

Источник: AP 2024

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объявил об уходе из клуба. Специалист обратился к болельщикам с письмом, в котором объяснил причины поступка.

По итогам сезона-2024/25 черно-синие заняли третье место в Серии А и вышли в Лигу чемпионов.

Итальянец возглавлял «Аталанту» с 2016 года. Ранее появилась информация, что тренер согласовал трехлетний контракт с «Ромой».

Де Брейне находится в шаге от официального перехода в «Наполи»

Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне близок к переходу в «Наполи».

Как сообщает Sky in Italy, обмен документами, подтверждающими трансфер, состоится в воскресенье.

Медицинское обследование игрока может быть проведено уже в понедельник.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает Де Брейне трехлетний контракт с общей суммой зарплаты в размере 27 млн евро, включая подписные.

Де Брейне покидает «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Воспитанник «Аякса» Хейтинга назначен главным тренером команды

Источник: AP 2024

«Аякс» объявил о назначении Джона Хейтинги на пост главного тренера.

Срок контракта 41-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне бывший защитник сборной Нидерландов работал в тренерском штабе Арне Слота в «Ливерпуле». А до этого занимал аналогичную должность в «Вест Хэме».

Хейтинга исполнял обязанности главного тренера «Аякса» с января по июнь 2023 года. Джон является воспитанником клуба из Амстердама, в составе которого он сыграл более 200 матчей.

В прошедшем сезоне «Аякс» растерял преимущество в 9 очков и позволил ПСВ обогнать себя в предпоследнем туре Эредивизи, финишировав вторым. После этого с поста главного тренера был уволен итальянец Франческо Фариоли.

Дрис Мертенс провел прощальный матч за «Галатасарай»

Источник: AP 2024

Нападающий Дрис Мертенс накануне провел последний матч в составе «Галатасарая».

Бельгиец вышел на поле в игре 38-го тура турецкой Суперлиги с «Истанбул Башакшехир» (2:0) и реализовал пенальти на 17-й минуте. 38-летний Мертенс был заменен на 79-й минуте и покинул поле стадиона в Стамбуле под овации болельщиков, а партнеры по команде начали качать Дриса.

Бывший форвард «Наполи» выступал за «Галатасарай» с 2022 года, провел 136 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 44 голевые передачи. Мертенс трижды становился чемпионом Турции.

Прощальный матч в составе «Галатасарая» в пятницу провел и вратарь Фернандо Муслера, которого заменили на 88-й минуте. 38-летний уругваец выступал за турецкий клуб 14 лет.

Джеко и Тадич ушли из «Фенербахче»

Источник: AP 2024

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила об уходе нападающего Эдина Джеко и полузащитника Душана Тадича.

«Один из капитанов нашей команды, Эдин Джеко, а также Душан Тадич, которые два сезона с преданностью носили желто-синюю форму, заслуживают нашей благодарности за все, что сделали для клуба.

Мы желаем им безграничных успехов в следующем этапе их карьеры. Видеть таких легенд в нашей полосатой форме было настоящей гордостью… Спасибо за все», — говорится в сообщении клуба.

Автор: Николай Соников