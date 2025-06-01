ЦСКА хочет талант из Бразилии, футболист сборной России ушел из «Зенита», будущее Де Брейне. Трансферы и слухи дня

Когда я приехал сюда, я не знал, чего ожидать. Но даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что обрету что-то подобное. С первого шага в этом клубе я почувствовал что-то иное. Это было как возвращение домой, словно я заново открыл ту часть себя, которую считал потерянной. С вами я снова начал улыбаться. С вами стал ребенком, которым был раньше: тем, кто любил футбол всем сердцем. С вами футбол снова стал любовью. Настоящей любовью. Спасибо, «Бетис», — сказал Антони в видеообращении.