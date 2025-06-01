ЦСКА хочет талант из Бразилии, футболист сборной России ушел из «Зенита», будущее Де Брейне. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Балтика» объявила о переходе Стефана Ковача
«Балтика» объявила о переходе из «Партизана» боснийского полузащитника Стефана Ковача.
Клуб из Калининграда подписал с 26-летним хавбеком контракт сроком до 5 июня 2030 года.
Как указано на портале Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 млн евро.
Ковач провел за «Партизан» 33 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. В Сербии футболист также выступал за «Чукарички», где сыграл 183 матча (20 голов и 14 ассистов).
«Балтика» по итогам сезона-2024/25 вернулась в российскую Премьер-лигу.
Президент «Урала»: «Думаю, ни Шатов, ни Томаров не останутся в тренерском штабе»
Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Ахмата» (2:1, 0:2) в стыковых матчах за место в РПЛ отметил, что Сергей Томаров и Олег Шатов вряд ли продолжат руководить екатеринбургской командой в следующем сезоне.
В завершившемся сезоне Первой лиги «Урал» занял 4-е место, но не смог переиграть «Ахмат» в переходных матчах.
— Тренерский штаб останется на следующий сезон?
— Думаю, что нет.
— Ни Шатов, ни Томаров?
— Нет, — цитирует Иванова «Матч ТВ».
ЦСКА предложил за хавбека «Сан-Паулу» 8 млн евро
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника бразильского клуба «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.
Как сообщает UOL, московский клуб выступил с предложением по трансферу игрока за 8 млн евро.
По данным источника, бразильский клуб оценивает потенциальную стоимость 20-летнего хавбека выше той суммы, которую предлагает российский клуб.
Действующий контракт Алвеса и «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года.
«Зенит» объявил об уходе воспитанника клуба Дмитрия Чистякова
«Зенит» объявил об уходе защитника Дмитрия Чистякова.
Воспитанник сине-бело-голубых ушел из петербургского клуба в связи с окончанием контракта.
31-летний Чистяков провел за «Зенит» 90 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи, стал четырехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка России.
«Футбольный клуб “Зенит” благодарит Дмитрия Чистякова за преданность сине-бело-голубым цветам и вклад в наши общие победы! Спасибо за все и удачи, Дима!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Ранее Чистяков выступал в РПЛ за «Ростов» и «Сочи».
Что в Европе
«Из рая я попал в ад, но футбол преподнес мне подарок». Антони попрощался с «Бетисом» и вернется в «МЮ»
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в соцсетях объявил об уходе из «Бетиса», за который выступал на правах аренды.
«Жизнь увела меня далеко от фавел. Я уехал из Бразилии, играл в Нидерландах, Англии… Я прошел путь от ребенка до отца. Многое изменилось… но футбол всегда оставался моим пристанищем, пока однажды все не рухнуло. Из рая в ад. Мяч перестал попадать в сетку, радость угасла, мой мир потускнел, и я начал сомневаться в себе, своем таланте и страсти к игре. Вот тогда футбол преподнес мне подарок: “Бетис”.
Когда я приехал сюда, я не знал, чего ожидать. Но даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что обрету что-то подобное. С первого шага в этом клубе я почувствовал что-то иное. Это было как возвращение домой, словно я заново открыл ту часть себя, которую считал потерянной. С вами я снова начал улыбаться. С вами стал ребенком, которым был раньше: тем, кто любил футбол всем сердцем. С вами футбол снова стал любовью. Настоящей любовью. Спасибо, «Бетис», — сказал Антони в видеообращении.
25-летний бразилец выступал за «Бетис» с января 2025 года. В 26 матчах он отметился 9 голами и 5 ассистами во всех турнирах.
Контракт Антони с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.
Гасперини объявил об уходе из «Аталанты» после 9 лет работы
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объявил об уходе из клуба. Специалист обратился к болельщикам с письмом, в котором объяснил причины поступка.
По итогам сезона-2024/25 черно-синие заняли третье место в Серии А и вышли в Лигу чемпионов.
Итальянец возглавлял «Аталанту» с 2016 года. Ранее появилась информация, что тренер согласовал трехлетний контракт с «Ромой».
Де Брейне находится в шаге от официального перехода в «Наполи»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне близок к переходу в «Наполи».
Как сообщает Sky in Italy, обмен документами, подтверждающими трансфер, состоится в воскресенье.
Медицинское обследование игрока может быть проведено уже в понедельник.
Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает Де Брейне трехлетний контракт с общей суммой зарплаты в размере 27 млн евро, включая подписные.
Де Брейне покидает «Манчестер Сити» по окончании сезона.
Воспитанник «Аякса» Хейтинга назначен главным тренером команды
«Аякс» объявил о назначении Джона Хейтинги на пост главного тренера.
Срок контракта 41-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2027 года.
В прошедшем сезоне бывший защитник сборной Нидерландов работал в тренерском штабе Арне Слота в «Ливерпуле». А до этого занимал аналогичную должность в «Вест Хэме».
Хейтинга исполнял обязанности главного тренера «Аякса» с января по июнь 2023 года. Джон является воспитанником клуба из Амстердама, в составе которого он сыграл более 200 матчей.
В прошедшем сезоне «Аякс» растерял преимущество в 9 очков и позволил ПСВ обогнать себя в предпоследнем туре Эредивизи, финишировав вторым. После этого с поста главного тренера был уволен итальянец Франческо Фариоли.
Дрис Мертенс провел прощальный матч за «Галатасарай»
Нападающий Дрис Мертенс накануне провел последний матч в составе «Галатасарая».
Бельгиец вышел на поле в игре 38-го тура турецкой Суперлиги с «Истанбул Башакшехир» (2:0) и реализовал пенальти на 17-й минуте. 38-летний Мертенс был заменен на 79-й минуте и покинул поле стадиона в Стамбуле под овации болельщиков, а партнеры по команде начали качать Дриса.
Бывший форвард «Наполи» выступал за «Галатасарай» с 2022 года, провел 136 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 44 голевые передачи. Мертенс трижды становился чемпионом Турции.
Прощальный матч в составе «Галатасарая» в пятницу провел и вратарь Фернандо Муслера, которого заменили на 88-й минуте. 38-летний уругваец выступал за турецкий клуб 14 лет.
Джеко и Тадич ушли из «Фенербахче»
Пресс-служба «Фенербахче» сообщила об уходе нападающего Эдина Джеко и полузащитника Душана Тадича.
«Один из капитанов нашей команды, Эдин Джеко, а также Душан Тадич, которые два сезона с преданностью носили желто-синюю форму, заслуживают нашей благодарности за все, что сделали для клуба.
Мы желаем им безграничных успехов в следующем этапе их карьеры. Видеть таких легенд в нашей полосатой форме было настоящей гордостью… Спасибо за все», — говорится в сообщении клуба.
Автор: Николай Соников