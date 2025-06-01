Абаскаль: в России было комфортнее всего работать, «Спартак» мне полностью доверял

У меня также остались очень хорошие воспоминания о Швейцарии. Это был мой первый тренерский опыт за границей в 2017 году. У меня появилась возможность руководить тремя командами. Кроме того, я дебютировал в Лиге конференций с «Базелем», что позволило мне пережить крайне важные моменты. Швейцария очень помогла стабилизировать мою карьеру молодого тренера, так как я покинул родину в 27 лет.