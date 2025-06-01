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Геннадий Орлов не включил ни одного игрока «Зенита» в сборную сезона РПЛ

Российский комментатор Геннадий Орлов принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Он выбрал схему 4−4−2.

Вратарь — Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники — Илья Рожков («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Виллиан Роша (ЦСКА), Мойзес (ЦСКА).

Полузащитники — Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие — Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»).

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар», набравший 67 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками.