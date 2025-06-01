Геннадий Орлов не включил ни одного игрока «Зенита» в сборную сезона РПЛ

Он выбрал схему 4−4−2.
Вратарь — Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники — Илья Рожков («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Виллиан Роша (ЦСКА), Мойзес (ЦСКА).
Полузащитники — Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие — Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»).
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар», набравший 67 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками.