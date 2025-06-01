Дзюба продлил контракт с «Акроном»

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Всего он провел за тольяттинский клуб 24 матча и забил десять голов. В марте нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова (233 мяча в карьере).