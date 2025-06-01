Дзюба продлил контракт с «Акроном»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский нападающий Артем Дзюба продлил контракт с тольяттинским футбольным клубом «Акрон», сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новое соглашение 36-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2025/26.
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Всего он провел за тольяттинский клуб 24 матча и забил десять голов. В марте нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова (233 мяча в карьере).
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 7800 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Михаил Галактионов
Голы
Акрон
Евгений Морозов
85′
Локомотив
Алексей Батраков
24′
Дмитрий Воробьев
(Александр Сильянов)
48′
Сергей Пиняев
(Дмитрий Баринов)
62′
Арсений Дмитриев
90+3′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
22
Йонуц Неделчару
35
Ифет Джаковац
46′
15
Стефан Лончар
71
Дмитрий Пестряков
46′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
77′
17
Солтмурад Бакаев
14
Владимир Хубулов
77′
69
Арсений Дмитриев
26
Родриго Эшковал
64′
19
Марат Бокоев
71′
Локомотив
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
23
Сесар Монтес
85
Евгений Морозов
83′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
83′
8
Владислав Сарвели
14
Никита Салтыков
50′
56′
27
Вадим Раков
10
Дмитрий Воробьев
83′
99
Тимур Сулейманов
93
Артем Карпукас
90′
38
Станислав Топинка
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
4
Фолы
12
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти