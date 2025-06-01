Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.14
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

В «Зените» сообщили, что клуб продлит контракт с 35-летним Ерохиным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем 35-летнего полузащитника Александра Ерохина в клубе.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми заканчивается нынешним летом.

«Будет ли продолжено сотрудничество с Ерохиным? Да, контракт с Александром продлевается», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Полузащитник выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Ерохин провёл на поле 972 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.