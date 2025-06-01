В «Зените» сообщили, что клуб продлит контракт с 35-летним Ерохиным

Полузащитник выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Ерохин провёл на поле 972 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.