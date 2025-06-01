Учредитель «Акрона» Морозов прокомментировал продление контракта с Дзюбой

«В одном из интервью я сказал, что у Артёма отличное голевое чутьё. Он своё чутьё подтвердил и в этот раз, когда мы пришли ко всем договорённостями именно 1 июня. В этот день в прошлом году наша команда завоевала право играть в РПЛ, где мы с первого сезона уверенно закрепились. Сегодня мы продлеваем ещё на сезон одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба в телеграм-канале.