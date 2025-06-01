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Учредитель «Акрона» Морозов прокомментировал продление контракта с Дзюбой

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал продление контракта с форвардом Артёмом Дзюбой.

Источник: Чемпионат.com

О заключении нового соглашения до конца сезона-2025/2026 стало известно сегодня, 1 июня.

«В одном из интервью я сказал, что у Артёма отличное голевое чутьё. Он своё чутьё подтвердил и в этот раз, когда мы пришли ко всем договорённостями именно 1 июня. В этот день в прошлом году наша команда завоевала право играть в РПЛ, где мы с первого сезона уверенно закрепились. Сегодня мы продлеваем ещё на сезон одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

36-летний форвард присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.