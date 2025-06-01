«Сегодня подписал контракт с “Акроном” еще на один год. Символично и неожиданно получилось, что в день города Тольятти. Поздравляю с этим прекрасным праздником. Сегодня также день футбола, день защиты детей. Со всеми этими праздниками (поздравляю) всех нас, вас. Всех нас вместе.Что могу сказать: спасибо за теплые слова, доброту, мне безумно нравится в Тольятти, в “Акроне”. Спасибо огромное городу, болельщикам, людям вообще, всем, кто связан с “Акроном”. Очень всегда по-доброму и с большой теплотой ко мне относятся. Спасибо (учредителю клуба) Павлу Анатольевичу Морозову за его доверие, за то, что столько делает для нашей команды, для нашего города.Спасибо моим партнерам замечательным. Надеюсь, в следующем сезоне будем сильнее, сможем еще выше подняться, быть лучше как команда и как коллектив. Прекрасные ребята, прекрасные футболисты, все, надеюсь, у нас получится. Еще годик меня придется потерпеть. Спасибо огромное нашему медицинскому штабу, продолжаем работать, административному штабу. Ну, и тренерскому штабу особенно, вы делаете огромную-огромную работу.И конечно же, самый главный человек, который больше всего повлиял на мое решение о продлении контракта — спасибо за доверие Зауру Эдуардовичу (Тедееву). Его слова, его мудрость в очередной раз меня покорили.Продолжаем дальше. Всем удачи, скоро вернемся, подготовимся и, надеюсь, все будет только лучше, интереснее. Приключение продолжается», — сказал Дзюба в своем телеграм-канале.