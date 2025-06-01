Андрей Мостовой: переход в Европу? У «Зенита» даже Вендел уехать не может

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Андрей Мостовой провёл 26 матчей, в которых забил девять мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, два гола и один результативный пас в Фонбет Кубке России.