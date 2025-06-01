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Андрей Мостовой: переход в Европу? У «Зенита» даже Вендел уехать не может

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном уходе в европейский клуб.

Источник: Чемпионат.com

«Уехать в Европу? Сейчас ничего нет. Тяжелее стало. У нас даже Вендел уехать не может, ха-ха, а вы про русских говорите», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что было расторгнуто предварительное соглашение по переходу полузащитника Вендела из «Зенита» в бразильский «Ботафого».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Андрей Мостовой провёл 26 матчей, в которых забил девять мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, два гола и один результативный пас в Фонбет Кубке России.