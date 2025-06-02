«Кокорин как брякнул стулом, так и здесь языком». Ташуев оценил уровень РПЛ

— Как оцените прошедший сезон РПЛ? Кокорин недавно называл уровень лиги «говном».
— Работаю не первый год, есть, с чем сравнить. Моей «Кубани» противостояли Халк и Витсель, «Спартаку» из Нальчика — Самюэль Это’О.
— То ли дело сейчас.
— Сейчас тоже есть классные футболисты. Учитывая посещаемость, ТВ-картинку и качество футбола, лига на хорошем уровне. Когда началась изоляция, в интервью сказал, что нужно по максимуму воспитывать молодых игроков.
Сегодня у нас очень хорошая, молодая сборная. Ребята растут как на дрожжах: Батраков, Кисляк. Все потому, что им дали играть рядом с мастерами. Честно: даже женский футбол сейчас интересным стал.
А слова Кокорина вряд ли связаны с какой-то его обидой. Видимо, как тогда брякнул стулом, так и здесь языком.