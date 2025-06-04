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Экс-тренер сборной Казахстана по футболу ушел из клуба РПЛ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев покидает российский клуб «Химки», передают Vesti.kz.

Источник: fc-akhmat.ru

47-летний специалист сам объявил о прекращении работы в подмосковном клубе.

«Сегодня подписал бумаги о прекращении работы в “Химках”, — сказал Адиев “СЭ”.

Адиев в апреле был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Контракт специалиста с клубом был рассчитан на год. Под его руководством команда провела 6 матчей (1 победа, 3 ничьи и 2 поражения).

По итогам сезона «Химки» заняли 12-е место, но не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне и не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге.

Ранее сообщалось, что Адиев возглавит самарские «Крылья Советов».

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022—2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский «Шахтер» в 2021 и 2022 годах.