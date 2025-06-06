Максим Бузникин: Надо было найти замену ушедшим лидерам, чтобы не уронить планку

— Нет, ничего такого, наверное, не было. Просто мы все спокойно делали свою работу и хотели, чтобы команда как минимум не стала слабее, чем была в предыдущем сезоне, когда финишировала второй и до последнего тура имела шансы на золото. У нас прошлым летом ушел ряд ведущих игроков, причем два из них были твердыми основными футболистами на очень важных позициях — вратарь Матвей Сафонов и центральный защитник Хуниор Алонсо. Нужно было найти такую им замену, чтобы не уронить планку. В итоге на место Алонсо приобрели Диего Косту, Сафонова успешно заменил Стас Агкацев, который внутри нашей команды давно дорос до основы. Но в тот момент мы не думали о том, чтобы взять золото или о каком-то еще месте. Просто старались сохранить качество состава.