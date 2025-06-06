Максим Бузникин: Надо было найти замену ушедшим лидерам, чтобы не уронить планку

В мае футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Один из тех, кто играл ключевую роль в формировании чемпионского состава команды, — глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин. Он работает в клубе с 2012 года. А до этого построил звездную карьеру нападающего во второй половине 1990-х и первой половине 2000-х годов, выиграв шесть чемпионатов и два Кубка России в составе московских «Спартака» и «Локомотива».
В интервью «Известиям» Максим Бузникин поделился эмоциями от чемпионства, рассказал, как продлевали контракт с ключевым атакующим игроком команды Джоном Кордобой, а также сравнил этот «Краснодар» со «Спартаком» Олега Романцева и «Локомотивом» Юрия Сёмина.
— Какие эмоции испытали от чемпионства «Краснодара»?
— В первые минуты после окончания матча с «Динамо» поверить не мог, что это произошло. Вроде бы до этого уже не один месяц понимал, что «Краснодар» способен выиграть золото. Ждал этого. Но всё равно сам момент успеха — это что-то невероятное. И пока еще не до конца осознал, что клуб сделал. Надо еще это осознать. Но главное, что «Краснодар» подарил фантастический праздник городу, добившись такого успеха.
— За счет чего удалось взять золото?
— Много факторов сложилось. Мы учли ошибки прошлого сезона, когда чуть-чуть не дотянули до чемпионства. Команда с тех пор научилась добиваться результата в решающих матчах, даже когда игра не идет. Мне кажется, это повлияло на успех, хотя одного универсального ответа тут не дашь — в футболе слишком много нюансов, от которых зависит победа в турнире.
— Пока команда праздновала чемпионство на поле после матча с «Динамо», вы почти час стояли в стороне на бровке, давая интервью «Матч ТВ», не выходя из эфира. Не хотелось сорваться и побежать праздновать?
— Хотелось. Хотелось, конечно. Когда поднимали чемпионский кубок, ленты летели — всё это, конечно, прекрасные эмоции. И, разумеется, хотелось к этому присоединиться, побежать, не стоять на месте. Но что делать?
— У вас поразительное уважение к работе медиа.
— Выступать перед СМИ — это тоже своего рода шоу. Тем более я свои кубки отполучал уже.
— Как собирался чемпионский состав «Краснодара»?
— В пять минут это не опишешь. Возможно, когда-нибудь подробно расскажу, как это всё делалось, но, наверное, не сейчас — еще слишком много работы, чтобы подводить ее итоги, даже после победы в чемпионате. Могу только сказать, что это долгая кропотливая работа. Собрать чемпионскую команду — это делается не за один и даже не за два года.
— Сколько бессонных ночей уходит на просмотр потенциальных новичков?
— Бывают периоды, когда у меня нормально всё с режимом. А бывает, что действительно приходится очень много смотреть матчей, даже по ночам, чтобы понять, какого уровня потенциальный новичок «Краснодара», насколько он подходит под наш стиль игры и так далее. Такова специфика нашей работы.
— Как человек, выигравший не один чемпионат России со «Спартаком» и «Локомотивом», чувствовали перед сезоном и в начале его, что этот «Краснодар» способен взять золото?
— Нет, ничего такого, наверное, не было. Просто мы все спокойно делали свою работу и хотели, чтобы команда как минимум не стала слабее, чем была в предыдущем сезоне, когда финишировала второй и до последнего тура имела шансы на золото. У нас прошлым летом ушел ряд ведущих игроков, причем два из них были твердыми основными футболистами на очень важных позициях — вратарь Матвей Сафонов и центральный защитник Хуниор Алонсо. Нужно было найти такую им замену, чтобы не уронить планку. В итоге на место Алонсо приобрели Диего Косту, Сафонова успешно заменил Стас Агкацев, который внутри нашей команды давно дорос до основы. Но в тот момент мы не думали о том, чтобы взять золото или о каком-то еще месте. Просто старались сохранить качество состава.
— В этом «Краснодаре» почти не было футболистов с чемпионским опытом. Его не имел никто из россиян, включая многоопытного Федора Смолова. Наверно, по сравнению с вами никто столько не выиграл трофеев за карьеру. Этот опыт имеет значение при построении команды, которая борется за первое место?
— Нет. Это где-то помогает в моей работе. Но с точки зрения футболиста чемпионский опыт — это дело приобретаемое. Думаю, что команда «Краснодар» его просто наконец приобрела путем нескольких лет борьбы за самые высокие места.
— Это похоже на то, как его при вас приобретал «Локомотив»? Когда вы пришли в него перед сезоном-2001, команда Юрия Сёмина выиграла очередной Кубок России, впервые попала в групповой этап Лиги чемпионов, но из-за обидных потерь очков с аутсайдерами в очередной раз уступила чемпионство «Спартаку». А уже в следующем году взяла первое в истории золото.
— Да, я же говорю, что это приобретается через опыт, через постепенный рост команды. Сёмин тот «Локомотив» строил 10 лет. От начала до конца. Выстроил всё это по крупицам, после чего команда стала одной из лучших в России и хорошо выступала в Европе. В «Краснодаре» мы тоже не один год шли к успеху. Примерно столько же, сколько тот «Локомотив» при Юрии Палыче.
— В плане того атакующего стиля игры, что требовал от «Краснодара» Сергей Галицкий, команда похожа на «Спартак» Олега Романцева, в котором вы играли?
— Я бы такие параллели всё-таки не проводил. Потому что «Спартак» — это «Спартак». Когда мы выигрывали чемпионства под руководством Олега Ивановича, это была другая эпоха, другой чемпионат. Романцев свою команду тоже строил очень скрупулезно, за то десятилетие построив не один чемпионский коллектив. Но, когда он начинал тренировать «Спартак», ему тоже хорошее наследство осталось от Бескова. В этом смысле мы тоже старались и стараемся в «Краснодаре» сохранять определенную преемственность. Во многом благодаря этому клуб за 10 с небольшим лет прошел путь от первой лиги до чемпионства.
— Год назад «Зенит» повторил рекорд романцевского «Спартака» по количеству чемпионств подряд и в свой 100-летний юбилей явно хотел его побить. Как человек, имеющий прямое отношение к половине из тех спартаковских чемпионств, довольны тем, что «Краснодар» помешал «Зениту» взять седьмое золото подряд?
— Эмоции прежде всего не от того, что мы «Зениту» что-то не дали сделать. А от того, что сами что-то сделали. И от этого эмоции, конечно, особые. Это эквивалент той работы, которую мы провели за несколько лет. И его приятно ощущать.
— Каково забирать золото у «Зенита» и «Спартака», в отличие от вас потративших за минувший год десятки миллионов евро на трансферы?
— Это всё верхушка айсберга. На самом деле всё намного сложнее — и по поводу «Зенита», и по поводу «Спартака», и по поводу «Краснодара». «Зенит» каждый год ставит перед собой максимальные задачи и имеет под это соответствующие ресурсы. И использует их. Но он тоже создавал фундамент в виде команды, тренерского штаба, который у них давно работает. Поэтому в моменте очень хорошо себя чувствует. У «Спартака» ситуация немного другая. И у нас своя — мы свой фундамент тоже долго закладывали, затем строили дома и наконец построили. Надо работать дальше, чтобы удержать ту планку, которую мы задали.
— Сложно было в начале сезона договориться о новом контракте с вашим лидером Джоном Кордобой?
— Сейчас уже можно сказать, что это всё было важно сделать вовремя, поскольку у Кордобы нынешним летом заканчивался контракт. Мы понимали, что надо заранее решить этот вопрос. Благо и у Джона было желание остаться в «Краснодаре», и у нас продолжить с ним сотрудничество. В итоге всё сложилось так, как хотелось обеим сторонам.
— Правда, что он в августе был близок к переходу в «Спартак»?
— Это нюансы переговоров, о которых, возможно, когда-нибудь станет известно. Но самое главное, что Кордоба с удовольствием остался у нас. И мы видим результат его решения в виде совершенно фантастического сезона в исполнении Джона, который сыграл очень важную роль в этом чемпионстве.
— Как часто общаетесь с владельцем клуба Сергеем Галицким?
— Общение идет в абсолютно нормальном режиме. Когда надо посовещаться, мы встречаемся лично и обсуждаем работу. Бывает, когда надо созвониться, созваниваемся. Здесь ничего оригинального.
— Галицкий 10 с лишним лет назад говорил о желании комплектовать команду только воспитанниками клуба. С тех пор он оставил эту идею?
— Вам лучше спросить у него.
— Но это возможно?
— В футболе команды, особенно претендующие на победы в чемпионате, за пять минут не делаются. А подготовить хорошего воспитанника — это еще более долгая и кропотливая работа. Академия «Краснодара» доказала, что может растить и выпускать игроков высочайшего уровня. Кто-то в итоге заиграл у нас, кто-то в других клубах. Но главное, что наш клуб, наши тренеры умеют работать с местными ребятами и выводить на самый высокий уровень.
Алексей Фомин