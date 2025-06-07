Сергей Терехов: Сотрудникам «Химок» не платят деньги по полгода — грустная ситуация

— Безусловно, слежу. «Химки», как и многим другим ребятам, должны мне зарплату за определенное количество месяцев. Поэтому немножко не понимаю многих блогеров, которые, можно сказать, радуются случившемуся, говоря, что так и надо. Мол, надо было раньше отобрать у «Химок» лицензию. Только мало кто вспоминает, сколько людей останется без денег. Ладно футболисты, 50−60 футболистов и их семьи. Но есть еще сотрудники клуба — больше 50 сотрудников «Химок» не получали зарплату по полгода. Люди в очень неприятной ситуации оказались. У сотрудников клуба не настолько большая зарплата, чтобы нормально существовать при таких задержках с выплатами. И я знаю, что им сейчас очень тяжело.