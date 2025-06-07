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Сергей Терехов: Сотрудникам «Химок» не платят деньги по полгода — грустная ситуация

Футболист «Сочи» Сергей Терехов — о банкротстве подмосковного клуба и выходе своей нынешней команды в РПЛ через стыки.

В прошлые выходные футбольный клуб «Сочи» вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после года вне ее. Финишировав на пятом месте в первой лиге, южный клуб попал в переходные матчи за право попасть в РПЛ. Там от ФНЛ полагается участие команд, занявших третье и четвертое места, но, поскольку ставший третьим новороссийский «Черноморец» не получил лицензию из-за отсутствия стадиона, соответствующего критериям Премьер-лиги, туда попал «Сочи».

На прошлой неделе команда сыграла стыки с финишировавшим 13-м в РПЛ «Пари Нижний Новгород». Проиграв дома первый матч со счетом 1:2, сочинцы победили в гостях 3:1 и вышли в элитный дивизион. В интервью «Известиям» защитник «Сочи» Сергей Терехов объяснил, за счет чего команде удалось вернуться в РПЛ, а также прокомментировал ситуацию с долгами «Химок», за которые он выступал до зимы нынешнего года.

— За счет чего сумели вернуться в РПЛ по итогам переходных матчей?

— Я думаю, в первую очередь надо обращать внимание на удаление в первой игре. Тяжело было тогда играть полтора тайма в меньшинстве. Но даже в таких условиях мы тогда выглядели неплохо, хоть и проиграли 1:2. Поэтому понимали, что можем выиграть в ответном матче. И выиграли за счет коллектива, за счет единства. Нам удалось сплотиться. Ребята вышли на полной самоотдаче, выложились и добились нужного результата.

— В матче последнего тура «Сочи» не основным составом вышел против «Черноморца» и проиграл ему, уже практически зная, что вместо него окажется в стыках, даже если выпадет из первой четвёрки ФНЛ. Почему была такая ротация? Берегли силы перед переходными матчами или хотели попасть именно на «Пари НН», который мог быть недостаточно мотивирован из-за высокой вероятности в любом случае остаться в РПЛ вместо «Химок»?

— Вы знаете, я футболист, и не могу что-то говорить о решениях по составу. Нам состав объявили — мы выходим и играем. В команде все хотят играть. И те, кто меньше игровой практики получают, также считают, возможно, заслуженно, что должны выходить в основе. Но только тренер решает, кого выпускать на поле. Поэтому у нас даже разговора не было по поводу того, кто играл в Новороссийске.

— Как на «Сочи» повлияло то, что после поражения в первой игре с «Пари НН» на ответную не поехал главный тренер команды Роберт Морено, согласно официальной версии, по семейным обстоятельствам?

— Ну вы же видите, что есть результат — мы вышли в РПЛ. Самое главное — это результат. Думаю, не стоит делать акцент на том, кто отсутствовал по семейным обстоятельствам, кто еще по каким причинам. Не важно, игрок это или тренер. В любом случае выход в Премьер-лигу — это наша общая заслуга. Все приложили к этому свои руки, ноги и мозги. Нужно всех поблагодарить и готовиться к новому сезону.

— Как у вас дела с контрактом? Какова вероятность, что останетесь в «Сочи»?

— Контракт скоро истекает. Думаю, сейчас празднование немного утихнет, и мы поговорим с руководством.

— Следите за историей с банкротством «Химок», их недопуском до РПЛ и согласованием решений о том, кто заменит их в Премьер-лиге?

— Безусловно, слежу. «Химки», как и многим другим ребятам, должны мне зарплату за определенное количество месяцев. Поэтому немножко не понимаю многих блогеров, которые, можно сказать, радуются случившемуся, говоря, что так и надо. Мол, надо было раньше отобрать у «Химок» лицензию. Только мало кто вспоминает, сколько людей останется без денег. Ладно футболисты, 50−60 футболистов и их семьи. Но есть еще сотрудники клуба — больше 50 сотрудников «Химок» не получали зарплату по полгода. Люди в очень неприятной ситуации оказались. У сотрудников клуба не настолько большая зарплата, чтобы нормально существовать при таких задержках с выплатами. И я знаю, что им сейчас очень тяжело.

— Вам за какой срок «Химки» должны зарплату?

— С сентября мне не платили. Я ушел в «Сочи» из «Химок» в конце января. Так что за пять месяцев мне должны. Но тут даже не сроки и суммы важны. Для любого человека любая сумма ощутима — он хочет получать деньги за свой труд. Тут не в сумме дело — тут дело в отношении.

— У вас такое в первый раз в карьере происходит?

— Слава Богу, да. Надеюсь, и в последний (улыбается).

— Помню, когда вы начинали в родном Брянске играть за «Динамо», там тоже часто возникали проблемы с финансами.

— Ну это самое начало моей карьеры. Это было в 2008 году, мы вылетели из первой лиги, клуб начинал банкротиться, но долги закрывал. Мне тогда всё заплатили. Но у меня тогда и зарплата была копеечная — 20−30 тыс. рублей в месяц. Там мне и должны были всего за три-четыре месяца, не как сейчас «Химки». В итоге в Брянске со мной полностью рассчитались.

— Были случаи, когда приходилось одалживать деньги сотрудникам «Химок»?

— Это, наверно, больше внутреннее дело. Безусловно, футболисты, чем могли, помогали сотрудникам. Все люди, все понимают ситуацию. И надеялись на лучшее, что всё честно заработанное в итоге вернется. На самом деле очень печальная ситуация. Очень грустная. Жаль, что такое допускается в том числе и футбольными органами, когда проходит лицензирование. Наверно, более активно надо РФС и РПЛ участвовать во всем этом, более плотно контролировать финансовую часть у клубов. Понятно, что от такого никто не застрахован, но получается, что можно большую часть сезона играть бесплатно и обанкротить клуб. Не знаю, что добавить. Очень грустно всё с «Химками».

— И это ведь не в первый раз происходит. С 2000-х годов мы знаем кучу историй подобных банкротств со списанием долгов, как у «Сатурна», «Жемчужины», «Алании» и многих других.

— Хочется, чтобы РФС и РПЛ более детально относились к лицензированию, какие-то более серьезные гарантии получали у клубов. Есть же в каком-нибудь Израиле фонд, в который перед началом сезона все клубы скидывают свои зарплатные бюджеты, и уже лига платит зарплаты футболистам. В итоге все уверены, что деньги будут. А у нас никто ни в чем не уверен. Понятно, что наши топ-клубы всё всем выплатят. А в нижней восьмерке РПЛ никто ни от чего не застрахован.

— Как оцените будущее «Сочи» в новом сезоне РПЛ?

— Я думаю, всё хорошо у клуба будет. Уверен, руководство разберется во всем. Оно в «Сочи» достаточно опытное — мы с ним уже серебро брали в 2022 году. Усиление состава, конечно, требуется. Наверно, не такое масштабное, но думаю, что футболисты будут приобретаться. И это нормально.

— Меньше чем через месяц, 27 июня, вам исполнится 35 лет. Сколько еще планируете играть?

— Пока здоровье позволяет. Пока не вижу проблем в своем физическом состоянии. Весь объем работы, который требуют тренеры на сборах и тренировках, выполняю без проблем. Есть силы и эмоции, чтобы играть. Главное, решать задачи.

— Какие задачи? Снова выиграть с «Сочи» серебро, как три года назад под руководством Владимира Федотова?

— Почему нет? В том сезоне тоже никто особо не верил в такой исход. Смеялись, наверное, если кто об этом говорил. Возможно, и внутри команды не верили, когда Федотов обозначил цели. А потом потихонечку от матча к матчу шли к этому и поняли, что можем.

— Федотов с самого начала сезона говорил про медали?

— Сказал, что надо бороться за самые высокие места. И любая команда способна добиться максимума своего потенциала.

— В то серебро внутри команды не верили даже после пятого места в предыдущем сезоне?

— Возможно, считали, что это была вспышка. Так не все думали, но многие.

Алексей Фомин